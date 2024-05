TERRA SANTA: NOITE MARIANA - Apresentação do Cartaz da Festividade de Santa Isabel 2024

Na noite deste domingo, dia 5 de maio, a praça da Matriz, em Terra Santa, no oeste do Para, foi palco de um evento emocionante para os fiéis da comunidade: a apresentação do cartaz da Festividade de Santa Isabel de Portugal de 2024. Sob a presidência do Padre Rodrigo Allan, uma Santa Missa marcou o início das celebrações, seguida por uma série de apresentações e sorteios que encheram os corações dos presentes de alegria e devoção.

As coreografias realizadas pelas comunidades locais, em honra à Nossa Senhora, foram o ponto alto da noite, preenchendo a praça com a beleza da fé e da devoção mariana. Entre os momentos de louvor, foram realizados sorteios de 90 prêmios, proporcionando momentos de confraternização e alegria para todos os participantes.

A Festividade de Santa Isabel 2024 está marcada para iniciar em 22 de junho e seguirá com sua programação até o dia 8 de julho. Este ano, o tema escolhido para a festa é "Com Santa Isabel, reconstruiremos a casa do Senhor", acompanhado pelo lema "Somos as pedras vivas da Igreja que tem como fundamento Jesus Cristo". Essa temática inspiradora convida os fiéis a refletirem sobre sua caminhada cristã ao lado de Jesus e seus ensinamentos, buscando a construção do Reino e o fortalecimento da fé no Evangelho.

Em breve, dar-se-á início à reforma da Igreja Matriz, um templo sagrado que tem acolhido a todos com sua história de fé e devoção. Segundo o Padre Rodrigo, "Ajudar na restauração de nossa igreja significa contribuir para a preservação de um local sagrado, promovendo a unidade entre o povo de Deus." A igreja não é apenas um espaço físico, mas um lugar de acolhimento e espiritualidade, onde os fiéis se reúnem para rezar, celebrar e encontrar-se com Jesus, a fonte de vida e amor.

Assim, contribuir para a obra da evangelização é uma maneira significativa de praticar a caridade e o compromisso com a missão de todos os batizados, reconhecendo que somos parte viva da Igreja, fundamentada em Cristo.

Que a Festividade de Santa Isabel de Portugal de 2024 seja um momento de renovação espiritual e de união para toda a comunidade de Terra Santa.

www.obidos.net.br - Informação e fotos Prelazia de Santa Izabel

