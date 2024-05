Associação Beneficente Emaús em Óbidos abre inscrições para Cursos de Informática

ÓBIDOS - A Associação Beneficente Emaús, em parceria com a Diocese de Óbidos, abriu inscrições no dia 03 de maio, para os cursos de Informática, Básico e Avançado, no Centro da Juventude, como parte do Projeto "Living Peace - Vivendo a Paz".

As inscrições para as Turmas de Informática já estão em andamento e permanecerão abertas até o dia 13 de maio de 2024, ou enquanto houver vagas disponíveis. Os interessados devem se inscrever pessoalmente, apresentando documento de identificação, na Secretaria do Projeto, durante o horário de funcionamento.

Este projeto visa capacitar jovens da comunidade em habilidades de informática, proporcionando-lhes oportunidades de aprendizado e desenvolvimento profissional. Os cursos oferecidos abrangem diversos níveis de conhecimento, desde iniciantes até avançados, garantindo uma abordagem inclusiva e acessível a todos os participantes.

Não perca esta oportunidade de adquirir novos conhecimentos e habilidades em informática! Para mais informações sobre os cursos oferecidos e o processo de inscrição, entre em contato com a Secretaria do Projeto.

As inscrições podem ser realizadas no seguinte endereço:

LOCAL: Centro da Juventude, horário comercial

ENDEREÇO: Rua Belém, 405

BAIRRO: São Francisco

Óbidos - Pará

www.obidos.net.br - Com informações Diocese de Óbidos