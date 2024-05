CMDCA lança campanha de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes

Várias ações de sensibilização serão realizadas neste mês de maio em Óbidos.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Óbidos (CMDCA), lançou nesta segunda-feira, 06, a edição 2024 da Campanha "Faça Bonito", iniciativa que visa conscientizar a população sobre o combate ao abuso sexual na infância e adolescência. O lançamento ocorreu no auditório da Casa de Cultura, com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

A campanha é articulada pelo CMDCA e conta com o apoio da Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes). Participam como parceiros das ações a Secretaria Municipal de Educação (Semed); Conselho Tutelar; Polícia Civil; Polícia Militar; Ministério Público do Pará; Cáritas Diocesana e Desbravadores.

O presidente do CMDCA, Elison Santos, destacou a importância da mobilização e luta da sociedade contra a violência que vitima crianças e adolescentes.

“Aqui no município nós temos uma vasta programação que se inicia hoje e se estenderá até dia 18. Estamos empenhados em trabalhar neste mês de maio, junto com todos os órgãos que formam, tanto a rede de proteção, quanto a rede de garantia de direitos, essa campanha tão importante para a sociedade na proteção das nossas crianças e adolescentes”, enfatizou.

Este ano, a mobilização do 18 de Maio, “Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes” comemora 24 anos desde a instituição da Lei Federal 9.970/00, conquista que demarca a luta pelos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no território brasileiro.

Enquanto integrante da Rede de Proteção, a secretária Aldanete Farias, titular da pasta de Desenvolvimento Social de Óbidos, destacou o papel fundamental dos equipamentos públicos como porta de entrada para o atendimento da população.

“Nós trabalhamos o ano inteiro com essa temática. No mês de maio esse trabalho é intensificado, juntamente com toda a rede de proteção. Quando uma criança é vítima de violência, ela deve procurar o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS que é a nossa porta de entrada para esse tipo de atendimento”, explicou Aldanete.

A secretária reforçou também, sobre o trabalho preventivo que é realizado por meio do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social.

“Nós temos também nossos equipamentos que trabalham a prevenção dessa violência que são os CRAS. Atualmente, funcionam duas unidades no município para atender a população”, completou Farias.

Programação da Campanha Faça Bonito 2024

07 a 24 de maio: Rodas de conversa nas escolas da rede municipal e estadual de ensino.

11 e 15 de maio: Divulgação da campanha e esclarecimentos sobre acompanhamento das vítimas e suas famílias.

18 de maio:

Manhã – Blitz informativa e panfletagem (Avenida Nelson Souza e Rua Belém)

Tarde 17h – Carreata (Concentração: Escola Irmã Firmina; chegada: Praça Frei Rogério)

Noite – Noite Cultural (Praça Frei Rogério)

Serviço

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS I

Endereço: Rua Presidente Washington Luís, 447, bairro Santa Terezinha.

Contato: (93) 99132-6358

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS II

Endereço: Rua Osvaldo Matos de Souza, s/n, bairro São Francisco.

Contato: (93) 99234-3833

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS

Endereço: Tv. Liberdade, s/n, bairro Fátima.

Contato: (93) 99193-6080

Por: Marcos Cantuário/Ascom/PMO

Fotos: Odirlei Santos/Ascom/PMO