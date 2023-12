Pós-graduação em Educação da Ufopa abre seleção para Mestrado e Doutorado

Inscrições devem ser feitas de 23 de dezembro de 2023 a 21 de janeiro de 2024.

O Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Oeste do Pará (PPGE-Ufopa) lançou os editais com as normas dos processos seletivos para o ingresso no Mestrado Acadêmico em Educação, com 14 vagas para a turma de 2024; e no Doutorado Acadêmico em Educação, para preenchimento de 11 vagas. Há ainda um edital específico de seleção especial para surdos, nível de mestrado, com uma vaga. As aulas terão início em 12 de março de 2024.

As inscrições ocorrerão no período de 23 de dezembro de 2023 a 21 de janeiro de 2024, exclusivamente pela página https://posgraduacao.ufopa.edu.br/ppge. O processo seletivo é composto de quatro fases: análise da intenção de pesquisa, prova escrita, análise do currículo e entrevista.

Vinculado ao Instituto de Ciências da Educação (Iced), o PPGE-Ufopa tem como área de concentração a “Educação na Amazônia” e visa à pesquisa e à formação de mestres e doutores em Educação por meio de trabalho orientado por professor doutor devidamente credenciado no programa. O programa oferece anualmente vagas distribuídas em três linhas de pesquisa:

Linha 1. História, política e gestão educacional na Amazônia (mestrado e doutorado);

Linha 2. Conhecimento e formação na educação escolar (mestrado e doutorado); e

Linha 3. Formação humana em contextos formais e não-formais na Amazônia (mestrado).

Mestrado – Podem se inscrever no processo seletivo regular para a turma de 2024 do Mestrado Acadêmico em Educação graduados em curso de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou portadores de diplomas de curso superior de instituições estrangeiras convalidados no Brasil e estudantes no último semestre de graduação.

Confira o edital de seleção e demais documentos aqui.

Confira também o edital de seleção especial para surdos aqui.

Para o mestrado acadêmico, há ainda outro processo seletivo especial, já em andamento, para professores indígenas e quilombolas, com oferta de três vagas, uma para cada linha de pesquisa do programa. As inscrições seguem até o dia 15 de janeiro de 2024, por meio da página https://posgraduacao.ufopa.edu.br/ppge.

Podem se inscrever na seleção professores e educadores indígenas e quilombolas que:

Tenham concluído a graduação; Sejam autodeclarados indígenas ou quilombolas;

III. Atuem na educação escolar indígena ou quilombola, com vínculo reconhecido pela instância administrativa de educação municipal ou estadual da região abrangida pela Ufopa.

Confira o edital de seleção e demais documentos aqui.

Doutorado – Podem se inscrever no processo seletivo regular para ingresso no doutorado do PPGE-Ufopa portadores de diploma de mestrado em curso reconhecido pelo MEC ou convalidados no Brasil e mestrandos que defendam sua dissertação até 8 de março de 2024. No ato de inscrição, o candidato deve necessariamente indicar o docente orientador a cuja vaga pretende concorrer.

Confira o edital de seleção e demais documentos aqui.

Mais informações no site do PPGE-Ufopa.

FONTE: Comunicação/Ufopa