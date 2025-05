ÓBIDOS: Semifinais da 13ª Copa do Interior definidas após jogos eletrizantes no estádio Aryzão

No último final de semana, dias 17 e 18 de maio, o Estádio Ary Ferreira, conhecido como “Aryzão”, em Óbidos, foi palco das emocionantes partidas das quartas de final da 13ª Copa do Interior. Quatro equipes garantiram suas vagas nas semifinais após confrontos intensos, com vitórias no tempo normal e disputas acirradas nos pênaltis.

No sábado (17), o Curumu assegurou sua classificação com uma vitória sólida por 2 a 0 sobre o Matá. No mesmo dia, o Fortaleza conquistou uma vitória apertada por 1 a 0 contra o Arapucu, carimbando sua passagem para a próxima fase.

Já no domingo (18), as emoções tomaram conta com dois jogos decididos nos pênaltis. São Francisco das Pedras e Campina empataram em 1 a 1 no tempo normal, mas, nas cobranças de pênaltis, São Francisco das Pedras levou a melhor, vencendo por 3 a 2. Em outro confronto equilibrado, Pororoca e Independente também empataram em 1 a 1. O Independente, representando o Flexal, mostrou precisão nas penalidades e se classificou com uma vitória por 5 a 3.

Com esses resultados, as semifinais da 13ª Copa do Interior estão definidas: Curumu, Fortaleza do Cipoal, São Francisco das Pedras e Independente do Flexal seguem na briga pelo título. A expectativa agora é grande para os próximos jogos, que acontecerão no próximo final de semana, que prometem mais emoções no “Aryzão”.

Times da Semifinal