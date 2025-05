Escola Raimundo Cardoso de Araújo realiza caminhada contra o abuso sexual infantil em Óbidos

Nesta sexta-feira (16), a Escola Raimundo Cardoso de Araújo, localizada no bairro Bela Vista, em Óbidos, promoveu uma emocionante caminhada pelas principais ruas da comunidade para encerrar a campanha “Faça Bonito”, alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado no dia 18 de maio.

O evento reuniu alunos, pais, servidores da escola, representantes da Unidade Básica de Saúde Bela Vista (PSE), além de amigos da comunidade escolar. A mobilização foi organizada pela direção da escola em parceria com professores, alunos e o corpo técnico, resultando em uma belíssima demonstração de compromisso com a proteção da infância e adolescência.

A campanha “Faça Bonito” faz parte do movimento nacional “Maio Laranja”, que tem como objetivo sensibilizar, informar e mobilizar a sociedade sobre a importância de prevenir e combater todas as formas de violência sexual contra crianças e adolescentes. De acordo com o material educativo divulgado durante a ação, o abuso pode ocorrer tanto por meio de contato físico quanto em formas não físicas, como exposição à pornografia ou exploração por imagens.

Entre os principais sinais que podem indicar que uma criança está sofrendo abuso estão mudanças de comportamento, silêncio excessivo, queda no rendimento escolar e alterações repentinas de hábitos. A orientação é que pais, responsáveis, professores e toda a sociedade estejam atentos e denunciem qualquer suspeita.

A ação realizada pela escola reforça que combater o abuso e a exploração sexual infantil é dever de todos. Proteger nossas crianças e adolescentes é garantir um futuro mais justo, seguro e livre de violência.

Abuso não é brincadeira. Faça bonito. Denuncie!

Canais de denúncia: Disque 100 (Direitos Humanos); Polícia Militar: 190; Site: ouvidoria.mdh.gov.br; Aplicativo: Direitos Humanos Brasil; Conselho Tutelar: disponível em todas as cidades.

