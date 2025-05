Sant'Ana Peregrina se despede de Santarém com Missa na Igreja NS de Fátima

Neste domingo, dia 18 de maio de 2025, a cidade de Santarém se despediu da imagem peregrina de Senhora Sant'Ana com uma emocionante Missa de Encerramento realizada na Igreja Nossa Senhora de Fátima. A celebração reuniu inúmeros devotos, incluindo muitos obidenses que foram prestar sua homenagem à padroeira de Óbidos.

A missa, presidida pelo Padre Adalberto Santos, presidente da Festividade de Sant'Ana, e outros padres da Prelazia, contou com uma apresentação especial de crianças que homenagearam a padroeira, enchendo o momento de emoção e espiritualidade. Durante o dia, a imagem peregrina ainda cumpriu compromissos na Igreja São Francisco, visitou a Família Florenzano e retornou à Igreja Nossa Senhora de Fátima para a despedida final.

Vídeo....

Durante sua passagem por Santarém, os coordenadores da Peregrinação de Sant'Ana não mediram esforços para levar a imagem às residências e comunidades que a solicitaram. As celebrações foram marcadas por momentos de alegria e esperança, reunindo especialmente os obidenses que reverenciaram sua padroeira com grande devoção.

Nesta segunda-feira, dia 19, a imagem de Sant'Ana será transportada para Macapá, onde iniciará uma nova etapa de peregrinação na capital amapaense.

A Festividade de Senhora Sant'Ana está programada para começar no dia 13 de julho, com o tradicional Círio Fluvial, e se estenderá até o dia 26 de julho, com uma rica programação cultural e religiosa em Óbidos.

Galeria de Fotos....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7920-sant-ana-peregrina-se-despede-de-santarem-com-missa-na-igreja-ns-de-fatima#sigProId06b7bf71a2 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Informações e fotos cedidas pela Coordenação de Sant´Ana em Santarém