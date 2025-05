Enchente em Óbidos: Nível do Rio Amazonas atinge a marca dos 7,76 metros

A Defesa Civil de Óbidos divulgou, nesta segunda-feira (19), o boletim diário com a medição do nível do Rio Amazonas. Às 07h, o rio alcançou a marca de 7,76 metros, superando os 7,20 metros que indicam o alerta de inundação. Apesar disso, a enchente deste ano começa a perder força e não se compara à cheia histórica de 2009, que registrou 8,52 metros e é considerada uma das mais severas das últimas décadas.

De acordo com o boletim, o nível atual está 1,28 metro acima do registrado em 2024 (6,48 m), 16 centímetros acima de 2023 (7,60 m), e 64 centímetros abaixo de 2022 (8,40 m). Comparado a 2009, porém, o nível atual é 76 centímetros mais baixo.

As ruas do centro da cidade e as que margeiam o Laguinho Pauxis começaram a ser inundadas, impactando a rotina dos moradores e o comércio local, mas a situação está sob controle, segundo a Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC).

De acordo com o histórico da Agência Nacional das Águas (ANA), o pico das cheias em Óbidos geralmente ocorre no final da segunda quinzena de maio, período em que também se inicia o recuo das águas. A expectativa é que, a partir dos próximos dias, o nível do rio comece a baixar, aliviando as áreas afetadas.

A Prefeitura de Óbidos e a Defesa Civil seguem monitorando a situação e orientam a população a tomar precauções, especialmente nas áreas mais baixas da cidade. Para mais informações ou emergências, os moradores podem entrar em contato com a COMPDEC.

