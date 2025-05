Site www.obidos.net.br: 20 Anos contando a história de Óbidos

É com imensa alegria e orgulho que celebramos, neste maio de 2025, os 20 anos de história do site www.obidos.net.br, originalmente lançado em 2005 como www.chupaosso.com.br. Duas décadas dedicadas a levar as notícias, histórias e a essência de nossa amada Óbidos, no coração do Pará, Brasil, para o mundo!

Desde o primeiro clique, nosso compromisso foi informar, conectar e valorizar a cultura, as tradições e os acontecimentos de nossa comunidade. Ao longo desses 20 anos, acompanhamos as transformações de Óbidos, registramos momentos marcantes e demos voz às pessoas que fazem desta cidade um lugar único. Com paixão e dedicação, superamos desafios e crescemos, sempre mantendo a missão de ser um canal autêntico de informação e orgulho obidense.

Agradecemos a todos que fizeram parte dessa jornada: leitores, colaboradores, parceiros e a população de Óbidos, que nos inspira diariamente. Que venham mais anos de histórias, conquistas e conexão com o mundo!

Vida longa ao www.obidos.net.br!