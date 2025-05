Base Fluvial Candiru apreende cerca de 130 quilos de drogas em fiscalização no Baixo Amazonas

Ação integrada identificou tabletes de skank escondidos em carreta de mudanças que seguia de Manaus para Belém.

A atuação contínua da Base Fluvial Candiru, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), resultou, neste sábado (17), em mais uma importante apreensão de entorpecentes no Rio Amazonas. A fiscalização interceptou cerca de 130 quilos de maconha do tipo skank, que estavam escondidos em uma carreta de mudanças transportada em uma embarcação com origem em Manaus e destino final em Belém.

A droga foi localizada durante inspeções minuciosas realizadas no Porto de Jeretepaua, no município de Óbidos, onde a embarcação está retida desde a última sexta-feira (16), após suspeitas de transporte ilegal de carga.

Apreensão foi resultado de inspeção detalhada

O flagrante ocorreu durante a continuidade das buscas nos veículos embarcados no empurrador “Rei Davi”, que transportava duas balsas: “Luana I” e “Lady Linda”. A embarcação havia sido abordada por agentes de segurança na sexta-feira (16), quando uma primeira quantidade de drogas já havia sido apreendida.

Neste sábado (17), durante novas buscas, o cão farejador da Polícia Militar, Izú, sinalizou a presença de entorpecentes em uma carreta de mudanças que supostamente seguiria para o estado do Ceará. Ao aprofundar a revista, os agentes encontraram caixas metálicas lacradas com rebites e preenchidas com espuma expansiva, camufladas entre móveis e objetos pessoais. Dentro delas, estavam 119 tabletes de skank, totalizando aproximadamente 130 kg da substância.

Estado presente nas rotas estratégicas de combate ao tráfico

Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, a atuação da Base Candiru tem sido fundamental para combater o tráfico de drogas na região.

“Em dois dias, as fiscalizações da Base Candiru já resultaram na apreensão de mais de 140 kg de drogas, sendo 10,760 kg ontem e mais 130 kg hoje. Isso demonstra que o Estado está presente com efetivo policial e reforçando as ações em rotas estratégicas. É importante ressaltar que, diante desse reforço, os grupos criminosos buscam novas formas de disfarçar os entorpecentes — como no caso desta carreta, que de fato carregava objetos de mudança. Vamos seguir com ações firmes para continuar desarticulando o tráfico e outros crimes no Pará”, afirmou.

Investigação segue para identificar responsáveis

Todo o material apreendido foi encaminhado para a equipe da Polícia Civil na própria Base Candiru e será submetido à perícia. O motorista da carreta foi ouvido e afirmou ter sido contratado para transportar uma mudança para o estado do Ceará, alegando desconhecer o conteúdo das caixas metálicas.

As investigações continuam com o objetivo de identificar os responsáveis pela remessa da droga e os possíveis envolvidos no esquema de transporte. Enquanto isso, a embarcação permanece detida no porto de Óbidos para que todas as vistorias nos demais veículos transportados sejam realizadas com segurança.

