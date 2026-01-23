Prefeitura de Óbidos anuncia as atrações que estarão presentes no Carnapauxis 2026

As atrações são: Ju Marques, Banda Top, Forró Du Chef e MC Dourado, além das bandas locais

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcut), anunciou nesta quinta-feira (29) a atração nacional, regionais e locais que vão passar pelo palco do Carnapauxis 2026, que este ano tem como tema: “Mascarado Fobó, o nosso orgulho maior".

Reconhecido como um dos carnavais mais democráticos, o Carnapauxis apresenta uma programação totalmente gratuita e a participação dos foliões independe da compra de abadás. Os sete blocos oficiais saem dos seus redutos espalhados pelos bairros da cidade e, ao final de cada desfile, se concentram na Praça da Cultura, no centro da cidade. Este ano, o Carnapauxis acontece de 11 a 17 de fevereiro.

Pelo segundo ano consecutivo, desde a reformulação do carnaval obidense no final da década de 90, o evento contará com atrações de peso. Entre os nomes confirmados está a cantora Ju Marques, que se apresenta na sexta-feira (13).

Natural de Ceilândia, no Distrito Federal, a cantora se transformou em um fenômeno nacional com mais de 23,4 milhões de visualizações em um único vídeo no Reels (versão de "Always") e soma mais de 2,8 milhões de seguidores nas redes sociais. Conhecida por transformar hits em serestas, ela ultrapassa 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify e realiza dezenas de shows pelo Brasil. Ju chega ao Carnapauxis com a promessa de envolver o público com um repertório variado.

Entre as atrações regionais foram anunciadas a banda Os TOPs de Parintins, que se apresentará pela primeira vez no Carnapauxis, no sábado (14), e Forró Du Chef e MC Dourado, que se apresentarão no domingo (15). MC Dourado retorna ao carnaval obidense e tem grande apreço entre o público jovem.

O evento conta também com as atrações locais. Estão confirmadas as bandas obidenses Show Energia, Brisa Show, Lazer, 220 Wolts e Netinho Moreno e Banda Elite, que desde o pré-Carnapauxis estão se apresentando aos domingos, no período de preparação para a programação oficial.

“É nosso compromisso manter a grandiosidade do nosso Carnapauxis. No ano passado, pela primeira vez, implementamos as atrações nacionais e regionais e, neste ano, estamos mantendo essa inovação do evento. Lógico que tudo isso só acrescenta à nossa cultura, com a apresentação tradicional dos nossos sete blocos e as peculiaridades do Carnapauxis que não faz distinção de público. Aqui todos são bem-vindos e podem participar da festa tranquilamente”, destacou Luiz Carlos Queiroz, secretário Municipal de Cultura e Turismo de Óbidos.

O prefeito Jaime Silva destacou a importância dos investimentos no Carnapauxis, que aquecem a economia local e fomentam a cultura obidense.

“É preciso entender a amplitude do Carnapauxis não só do ponto de vista cultural, mas do montante de recursos injetados na nossa cultura, sobretudo nos blocos como forma de ajuda nos custeios das apresentações que são o ápice da nossa festa, além das estruturas e toda a logística montada ao entorno do evento. Isso tudo retorna quando a nossa cidade recebe milhares de brincantes e turistas que aquecem a economia no nosso comércio, na rede hoteleira e de bares e restaurantes, além de outros gastos que eles fazem aqui. São milhares de reais deixados aqui em sete dias de evento. Ou seja, o Carnapauxis é fundamental não só para a nossa cultura, como também para o desenvolvimento da nossa cidade”, ressaltou Jaime.

Estruturas

Iniciou na semana passada a montagem das estruturas de palco e camarotes na Praça da Cultura, que nesta época do ano é chamada de “Fobódromo”.

A Semcut informou que o palco será um dos maiores já montados para o carnaval, com 32 metros de largura e 14 metros de altura. Além de ser temática, a estrutura vai receber cerca de 82 metros quadrados de led, que vão dar vida ao projeto definido para esse ano.

Confira a programação oficial dos blocos do Carnapauxis 2026

11/02 – Bloco Vai ou Raxa

12/02 – Bloco Mirim Unidos do Umarizal

13/02 – Bloco Serra da Escama

14/02 – Bloco Águia Negra

15/02 – Bloco Xupa Osso

16/02 – Bloco Unidos do Morro

17/02 – Bloco das Virgens

FONTE: Comunicação/PMO - Érique Figueirêdo