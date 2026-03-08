Em Oriximiná, Feira Empreendedora fortalece autonomia feminina

Evento que ocorrerá em Porto Trombetas, consolida resultados de 2025 e marca o lançamento da Vitrine Digital e do Diagnóstico Territorial no Baixo Amazonas

Com o objetivo de valorizar o protagonismo econômico e os saberes das mulheres da região, a Feira Empreendedora do Projeto REMA acontece neste sábado (14), das 14h às 20h, no espaço do Movimento de Educação e Cultura (MEC), localizado na Vila de Porto Trombetas. A iniciativa é realizada pela Associação das Organizações das Mulheres Trabalhadoras do Baixo Amazonas (AOMTBAM), em parceria com a Mineração Rio do Norte (MRN).

A programação conta com a exposição de produtos de empreendedoras dos municípios de Oriximiná, Terra Santa e Faro. Durante o evento, serão lançados oficialmente o Diagnóstico Territorial e a Vitrine Digital, plataforma voltada para ampliar a visibilidade e a comercialização dos negócios liderados pelas mulheres atendidas pelo projeto.

O projeto Rede de Mulheres Empreendedoras Amazônidas (REMA) atua como um instrumento de fortalecimento do protagonismo coletivo de mulheres no Baixo Amazonas. A iniciativa foca na valorização dos saberes locais e das práticas comunitárias, buscando promover a autonomia económica e a reconfiguração das relações de género nos territórios de Oriximiná, Terra Santa e Faro.

A ação é o ponto culminante das atividades realizadas em 2025, que incluíram etapas de qualificação técnica e o fortalecimento de redes coletivas. A iniciativa busca atuar no combate à vulnerabilidade socioeconómica, estimulando o reconhecimento das práticas produtivas amazônidas.

De acordo com a coordenadora técnica do Projeto REMA, Ana Sampaio, o evento é uma expressão das dinâmicas de resistência e reinvenção das mulheres no território. “A feira e o lançamento dessas ferramentas estratégicas fortalecem as capacidades locais e estimulam o protagonismo coletivo. É um movimento de reconhecimento dos nossos saberes e das formas de solidariedade que sustentam a economia na nossa região”, explica.

SERVIÇO

Feira Empreendedora – Projeto REMA

Quando: 14 de março, de 14h às 20h

Onde: MEC Vila de Porto Trombetas, Oriximiná

Entrada: Gratuita.

Por: Enrique Brito