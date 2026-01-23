ÓBIDOS: Coordenação da Festividade de Sant’Ana 2026 se reúne para definir metas e programação

O Círio de Sant’Ana 2026 sairá da Comunidade São Pedro, no Igarapé Grande.

A Coordenação da Festividade de Sant’Ana 2026 realizou, na noite da terça-feira, dia 27 de janeiro, uma reunião na Catedral Diocesana de Óbidos com o objetivo de alinhar metas, ações e estratégias para a organização da Festividade de Sant’Ana 2026, uma das celebrações religiosas mais tradicionais do município.

Durante o encontro, os membros da coordenação, que tem como presidente o Padre Adalberto Santos, apresentaram propostas e discutiram o planejamento que irá nortear toda a programação da festa, considerada uma das mais tradicionais e aguardadas do município. Entre as definições iniciais, ficaram estabelecidas algumas datas importantes, como a apresentação do Cartaz Oficial da Festividade, além do Tema, Lema e do período em que ocorrerá o evento religioso e cultural.

Um dos destaques anunciados na reunião foi o local de saída do Círio de Sant’Ana 2026, que neste ano partirá da Comunidade São Pedro, no Igarapé Grande, pertencente à Paróquia de São Francisco e Santa Clara, fortalecendo ainda mais a participação das comunidades na celebração.

A programação da noite também contou com um momento especial de espiritualidade, marcado pela Missa de Abertura das Atividades da Festividade de Sant’Ana 2026. A celebração foi presidida pelo bispo diocesano de Óbidos do Pará, Dom Bernardo Johannes Bahlmann (OFM), na Capela do Santíssimo Sacramento.

Com organização, fé e união, a Coordenação já inicia os trabalhos com o compromisso de realizar mais uma grande edição da Festividade de Sant’Ana, mantendo viva a tradição religiosa que move milhares de fiéis em Óbidos e região.

Galeria de Fotos....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8431-obidos-coordenacao-da-festividade-de-sant-ana-2026-se-reune-para-definir-metas-e-programacao#sigProId9142d1c096 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Informações e fotos Paróquia de Sant´Ana