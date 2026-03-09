Programa de Manejo realiza soltura de quelônios em comunidades de Juruti

O município de Juruti viveu neste sábado (14) mais um importante momento de preservação ambiental com a realização de soltura de mais de 30 mil filhotes de quelônios em comunidades ribeirinhas. A ação foi promovida pela Prefeitura de Juruti, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), em parceria com o Programa de Manejo de Quelônios de Juruti (PMQJ).

Criado em 5 de dezembro de 2013 pela Lei Municipal nº 1.066/2013, o Programa de Manejo de Quelônios de Juruti tem como missão promover a conservação dessas espécies por meio da implantação de modelos de uso sustentável. A iniciativa busca conciliar a preservação da biodiversidade com a inclusão social das comunidades tradicionais, além de contribuir para a manutenção dos processos ecológicos essenciais e para a melhoria da qualidade ambiental.

Entre os principais objetivos do programa estão o incentivo à pesquisa científica, o manejo adequado e a educação ambiental voltada para a conservação dos quelônios amazônicos existentes no município. O trabalho também valoriza a participação das comunidades que historicamente utilizam esses animais em seus hábitos alimentares e culturais, fortalecendo o compromisso coletivo com a proteção da fauna.

Durante a ação realizada neste fim de semana, aproximadamente 30 mil filhotes da espécie Tartaruga-da-Amazônia foram devolvidos à natureza na comunidade Ilha do Chaves, localizada na zona ribeirinha de Juruti. Segundo o biólogo Júlio Albuquerque, além dessa soltura, outras comunidades participantes também contribuíram com a liberação de filhotes.

As comunidades Nova Geração, Nova Aliança e Santa Maria do Parintinzinho realizaram a soltura de mais de 11 mil quelônios, ampliando o impacto positivo da ação na região.

O evento contou com a participação de agentes de praias e voluntários das próprias comunidades, responsáveis pelo monitoramento dos ninhos e pela proteção dos ovos durante o período de incubação. O trabalho é coordenado por lideranças comunitárias, entre elas Osinaldo Alfaia, responsável pela coordenação na comunidade Ilha do Chaves. Já nas demais localidades, o trabalho é conduzido por Marcilene Nunes (Nova Geração), Gebael Fonseca (Nova Aliança) e Manasses Camarão (Santa Maria do Parintinzinho).

Os agentes de praias recebem treinamento teórico e prático sobre as técnicas adequadas de manejo dos ovos e dos filhotes. Durante a capacitação, são entregues cartilhas com orientações passo a passo e certificados de participação, fortalecendo a formação ambiental das comunidades envolvidas.

A soltura dos filhotes também se transformou em um momento de aprendizado e celebração, atraindo crianças e moradores das comunidades, que acompanharam de perto o retorno dos pequenos quelônios ao seu habitat natural.

Na ocasião, o vice-prefeito de Juruti, Fladmir Andrade, e o biólogo Júlio Albuquerque realizaram ainda a entrega de uma placa de sinalização de área protegida, reforçando a importância da preservação dos locais de reprodução dos quelônios na região.

A iniciativa demonstra como a união entre poder público, ciência e comunidades tradicionais pode garantir a proteção da biodiversidade amazônica e fortalecer práticas sustentáveis que beneficiam tanto o meio ambiente quanto as populações locais.

Preservar é preciso!

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www.obidos.net.br – Por João Canto, com informações e fotos cedidas por Júlio Albuquerque e Felinto Azevedo