ÓBIDOS: Palestra sobre combate à violência marca programação do “Mês da Mulher Obidense”

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, celebrado no domingo (8), o Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal da Mulher (Semm), está promovendo uma série de mobilizações nas zonas urbana e rural, para levar informação, ajuda, acolhimento e lazer para as mulheres obidenses, por meio do projeto denominado “Mês da Mulher Obidense”.

A mobilização iniciou na semana passada com uma roda de conversa com as moradoras da comunidade Igarapé-Açú e, na terça-feira (10), chegou à Vila União do Curumu e à comunidade Arapucu.

O encontro começa sempre com momentos de interação entre as participantes com alongamento, dança e sorteio de brindes.

A palestra com o tema “Violência, Direito e Proteção” levou informações importantes sobre como as mulheres podem buscar apoio em casos de violência nas mais diversas formas.

O projeto é coordenado pela primeira-dama, Alice Silva, que destacou as políticas públicas implementadas desde a criação da Secretaria da Mulher que estão beneficiando milhares de mulheres em todo o município.

“A gente está desenvolvendo um trabalho sério, comprometido, que reconhece a importância das nossas mulheres e garante a assistência necessária para elas. Momentos como esses que vivemos no Curumu e Arapucu também fazem parte do cuidado e carinho que temos com elas. Tivemos momentos de repasse de informações, lazer e também da palavra de Deus, que é fundamental pra seguirmos buscando a união das mulheres, o empoderamento delas para que elas sejam cada vez mais protagonistas de cada uma de suas histórias”, pontuou Alice Silva.

A pescadora Cleidiana Andrade, moradora do Curumu, disse que ações como a realizada pela Seem, valorizam e reconhecem a importância das mulheres que moram na zona rural.

“Me sinto feliz por participar desse momento que valoriza a gente como mulher. Traz informações pra gente lutar contra a violência e também a gente se diverte com as brincadeiras e a dança. Pode parecer pouca coisa para os outros, mas para a gente é muito bom. Eu agradeço a primeira-dama, dona Alice por sempre lembrar da gente aqui no Curumu”, reconheceu Cleidiana.

Ana Cláudia Paiva, moradora da comunidade Arapucu, enfatizou que as ações itinerantes da Secretaria da Mulher sempre deixam legados de conhecimento para as moradoras da localidade.

“Aprendemos aqui como nos fazer ser respeitadas, valorizadas. É disso que precisamos, conhecimento. Porque às vezes nós somos vítimas e nem percebemos que estamos sendo agredidas verbalmente, psicologicamente. Porque tem muita mulher que acredita que só é agredida quando leva ‘peia’ e não é não. Nós temos que saber agir em todas as situações”, ressaltou Ana Cláudia.

Durante a passagem pelas comunidades Curumu e Arapucu, as atividades da Seem envolveram 182 mulheres de diferentes idades.

O projeto “Mês da Mulher Obidense” seguirá levando conhecimento, entretenimento e inclusão com ações na cidade e no interior.

Confira a programação:

11 de março (quarta-feira)

Palestra: a importância da mulher na sociedade; igualdade para todos.

Local: Escola Inglês de Souza

Horário: 8h às 10h e de 14h às 15h

12 de março (quinta-feira)

Palestra alusiva ao Dia Internacional da Mulher

17h - Comunidade Canta Galo

18h30 – Comunidade Cipoal

13 de março (sexta-feira)

Palestras alusivas ao Dia Internacional da Mulher

16h - Distrito do Flexal

18h - Comunidade Ipixuna

12 e 13 de março (quinta e sexta-feira)

Inscrições para o curso de manicure e pedicure

Local: sede da Secretaria Municipal da Mulher

Horário: 9h

16 de março (segunda-feira)

Início do curso de manicure e pedicure

14h – sede da Secretaria Municipal da Mulher.

20 de março (sexta-feira)

"Dia D'Elas”

Super programação para todas as mulheres obidenses com caminhada até a Praça da Orla.

Concentração: estacionamento da Praça do “O”

Horário: 18h

Na chegada, aulão de dança com o professor Patrick Siqueira, além de sorteios de bicicletas, smartphones, relógios e muitos outros brindes.

