ÓBIDOS: Vacina contra a dengue já está disponível nas UBSs

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) de Óbidos, no Pará, anunciou a disponibilidade da vacinação contra a dengue para o público-alvo de 10 a 14 anos, no município. A campanha faz parte das ações de prevenção e controle da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, em um contexto de alerta contínuo para arboviroses na região amazônica.

De acordo com as informações divulgadas pela SEMSA, a vacina está já disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da área urbana de Óbidos. Na zona rural, o imunizante pode ser encontrado nas UBS Flexal, Curumumu e Matá.

Público-alvo

A vacinação é direcionada a adolescentes de 10 a 14 anos (até 14 anos, 11 meses e 29 dias). O esquema vacinal completo consiste em duas doses (D1 e D2), com intervalo mínimo de 3 meses entre elas.

Para receber a vacina, o responsável deve apresentar: A carteira de vacinação do adolescente e Documento de identificação com foto.

Em caso de dúvidas, os moradores devem procurar a UBS mais próxima de sua residência.

Horário de funcionamento

As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, nos seguintes horários:

Das 7h às 11h ;

; Das 13h às 17h.

Quem não deve receber a vacina

A SEMSA reforça as contraindicações principais, baseadas nas orientações do Ministério da Saúde:

Pessoas fora da faixa etária indicada;

Pessoas com imunodeficiência;

Pessoas em uso de imunossupressores;

Pessoas com reação grave a doses anteriores da vacina;

Gestantes e lactantes.

Em situações de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, a população pode entrar em contato com a Ouvidoria da Secretaria de Saúde (OuvSus) pelo telefone (93) 99198-7527.

A iniciativa integra esforços municipais e nacionais para reduzir os casos de dengue, especialmente em períodos de maior transmissão na Amazônia. Pais e responsáveis são incentivados a levar os adolescentes para imunização o quanto antes, contribuindo para a proteção individual e coletiva contra a doença.

