ÓBIDOS: Escola de Arte Ricolla Paiva abre inscrições para cursos de pintura e desenho

A Escola de Arte Ricolla Paiva, em Óbidos, está com inscrições abertas para novas turmas de cursos de pintura artística e desenho. A iniciativa busca incentivar a expressão artística e oferecer oportunidades de aprendizado para pessoas de diferentes idades, incluindo um curso especial voltado para o público da terceira idade.

Entre as atividades oferecidas está o projeto “Café com Arte”, um curso de pintura direcionado para idosos, que tem como objetivo promover momentos de convivência, criatividade e bem-estar. A proposta destaca a importância de cuidar, respeitar e valorizar aqueles que já viveram tantas experiências, proporcionando um espaço de lazer e desenvolvimento artístico.

As aulas terão início no dia 1º de abril de 2026 e serão realizadas no anexo da sede dos escoteiros, localizado na Rua Santos Dumont, no bairro Cidade Nova, em Óbidos.

Além do curso voltado para idosos, a escola também oferece aulas de desenho do nível básico ao avançado, além de pintura artística e outras técnicas, permitindo que os alunos desenvolvam suas habilidades criativas de forma gradual.

De acordo com a organização, as vagas são limitadas, e as turmas ocorrerão às sextas-feiras e aos sábados. O valor mensal das aulas é de R$ 200,00.

Os interessados podem obter mais informações ou realizar a inscrição entrando em contato pelo WhatsApp (92) 99306-4859.

A Escola de Arte Ricolla Paiva reforça que a proposta do projeto é estimular o talento artístico, promover a inclusão cultural e fortalecer a arte como ferramenta de expressão e qualidade de vida na comunidade obidense.

