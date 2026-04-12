ÓBIDOS: Apresentação do Cartaz da Festividade de Sant’Ana 2026 acontece domingo (26)

A cidade de Óbidos inicia oficialmente os preparativos para uma de suas maiores celebrações religiosas com a apresentação do Cartaz Oficial da Festividade de Sant’Ana 2026, marcada para este domingo, 26 de abril. O lançamento ocorrerá durante a Santa Missa, às 19h, na Catedral de Sant’Ana.

A festividade, em homenagem à padroeira do município, será realizada no período de 12 a 26 de julho, reunindo fiéis, visitantes e devotos em uma programação marcada por fé, tradição e cultura. Lembrando que o Círio Fluvial acontecerá no dia 12, com saída da Comunidade São José.

Logo após a celebração eucarística, haverá o envio da Imagem Peregrina de Sant’Ana, que iniciará sua missão evangelizadora fora do município. A primeira parada iniciará no dia 27 de abril, quando a imagem chegará em Belém, onde percorrerá residências de obidenses e devotos da santa que vivem na capital paraense. Além de Belém, a peregrinação também incluirá Macapá (AP), Santarém (PA) e Manaus (AM), levando bênçãos e fortalecendo a devoção à padroeira.

A organização da festividade deste ano conta com uma ampla equipe presidida pelo padre Adalberto Santos, tendo ainda a participação de Dom Bernardo Johannes Bahlmann e do padre Iranilson Araújo, além de diversos casais e colaboradores que atuam na preparação do evento religioso.

A cerimônia de lançamento do cartaz será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Diocese de Óbidos, através do Facebook e YouTube. O Siteobidos.net.br (www.facebook.com/obidos.net.br) também fará a retransmissão em sua página oficial, ampliando o alcance do evento para os fiéis que não puderem estar presentes.

A apresentação do cartaz marca simbolicamente o início das comemorações da Festividade de Sant’Ana 2026, um momento aguardado pela comunidade católica local e por todos aqueles que mantêm viva a devoção à padroeira de Óbidos.

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