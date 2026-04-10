ÓBIDOS: DEMUTRAN instala redutores de velocidade na comunidade Cipoal para reforçar segurança

O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) iniciou, nesta semana, a instalação de redutores de velocidade na PA-254, na altura da comunidade Cipoal, em Óbidos. A medida visa aumentar a segurança viária em um trecho considerado sensível, especialmente pela presença de grande circulação de pedestres.

Os chamados “tachões” estão sendo fixados nas proximidades da Escola Municipal Tenente Pedro Muniz, local que registra intenso fluxo de estudantes, principalmente nos horários de entrada e saída das aulas. A iniciativa busca reduzir a velocidade dos veículos e garantir uma travessia mais segura para os alunos e demais pedestres que utilizam a via diariamente.

Além disso, os redutores de velocidade estão sendo implantados em uma área estratégica, onde está em construção uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Com o funcionamento da unidade, a expectativa é de aumento significativo no fluxo de pessoas e veículos, o que reforça a necessidade de medidas preventivas de controle de velocidade.

A instalação desses dispositivos é considerada uma ação fundamental para a prevenção de acidentes. Redutores de velocidade desempenham papel crucial na organização do tráfego, pois obrigam os condutores a diminuírem a velocidade em trechos urbanos e de grande circulação, reduzindo riscos de atropelamentos e colisões.

Segundo o Demutran, a iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à melhoria da mobilidade urbana e à preservação da vida. A expectativa é de que, com a implantação dos redutores, haja maior conscientização dos motoristas quanto à importância de respeitar os limites de velocidade, especialmente em áreas próximas a escolas e unidades de saúde.

A comunidade do Cipoal deve ser diretamente beneficiada com a medida, que alia infraestrutura e segurança, contribuindo para um trânsito mais organizado e seguro para todos.

www.obidos.net.br - Informações e foto Ascom/PMO