Bispos discutem fortalecimento da Fazenda da Esperança em encontro em Pedrinhas (SP)

Unidade da comunidade terapêutica sediou reunião nos dias 13 e 14 de abril, com participação de lideranças religiosas de todo o país, incluindo representantes da Amazônia

Nos dias 13 e 14 de abril, a unidade da Fazenda da Esperança localizada em Pedrinhas, interior de São Paulo, foi palco de um encontro nacional que reuniu bispos de diversas Arquidioceses e Dioceses do Brasil. O objetivo do evento foi fortalecer as ações de recuperação de dependentes químicos nas unidades mantidas pela comunidade terapêutica em todo o território nacional.

Participaram da reunião as lideranças eclesiásticas responsáveis por dioceses que abrigam unidades da Fazenda da Esperança, promovendo a troca de experiências sobre a gestão desses espaços de acolhimento.

Entre as autoridades presentes, destacaram-se Dom Bernardo Johannes, Bispo da Diocese de Óbidos (PA), e Dom Irineu Roman, Arcebispo de Santarém (PA). A participação dos representantes da Amazônia simbolizou a integração da Igreja na região Norte com as diretrizes nacionais de acolhimento a dependentes químicos.

A programação do encontrio combinou momentos de espiritualidade e gestão prática. Os bispos realizaram visitas às instalações da unidade de Pedrinhas, participaram de orações e celebrações litúrgicas, além de partilharem experiências sobre a administração das unidades em seus respectivos territórios.

O carisma da Fazenda da Esperança é fundamentado no tripé: Espiritualidade, Trabalho e Convivência — princípios que nortearam as discussões do encontro.

Segundo os participantes, a presença dos bispos nas unidades vai além da formalidade institucional, representando um gesto concreto de proximidade da Igreja com aqueles que buscam superar a dependência química.

O encontro em Pedrinhas reafirmou a missão da Fazenda da Esperança como uma das maiores obras de recuperação do mundo, consolidando a parceria com o episcopado brasileiro para promover a vida e a dignidade humana em todas as regiões do país.

www.obidos.net.br - Informações e Foto Diocese de Óbidos