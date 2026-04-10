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Bispos discutem fortalecimento da Fazenda da Esperança em encontro em Pedrinhas (SP)

Bispos discutem fortalecimento da Fazenda da Esperança em encontro em Pedrinhas (SP)

Unidade da comunidade terapêutica sediou reunião nos dias 13 e 14 de abril, com participação de lideranças religiosas de todo o país, incluindo representantes da Amazônia

Nos dias 13 e 14 de abril, a unidade da Fazenda da Esperança localizada em Pedrinhas, interior de São Paulo, foi palco de um encontro nacional que reuniu bispos de diversas Arquidioceses e Dioceses do Brasil. O objetivo do evento foi fortalecer as ações de recuperação de dependentes químicos nas unidades mantidas pela comunidade terapêutica em todo o território nacional.

Participaram da reunião as lideranças eclesiásticas responsáveis por dioceses que abrigam unidades da Fazenda da Esperança, promovendo a troca de experiências sobre a gestão desses espaços de acolhimento.

Entre as autoridades presentes, destacaram-se Dom Bernardo Johannes, Bispo da Diocese de Óbidos (PA), e Dom Irineu Roman, Arcebispo de Santarém (PA). A participação dos representantes da Amazônia simbolizou a integração da Igreja na região Norte com as diretrizes nacionais de acolhimento a dependentes químicos.

A programação do encontrio combinou momentos de espiritualidade e gestão prática. Os bispos realizaram visitas às instalações da unidade de Pedrinhas, participaram de orações e celebrações litúrgicas, além de partilharem experiências sobre a administração das unidades em seus respectivos territórios.

O carisma da Fazenda da Esperança é fundamentado no tripé: Espiritualidade, Trabalho e Convivência — princípios que nortearam as discussões do encontro.

Segundo os participantes, a presença dos bispos nas unidades vai além da formalidade institucional, representando um gesto concreto de proximidade da Igreja com aqueles que buscam superar a dependência química.

O encontro em Pedrinhas reafirmou a missão da Fazenda da Esperança como uma das maiores obras de recuperação do mundo, consolidando a parceria com o episcopado brasileiro para promover a vida e a dignidade humana em todas as regiões do país.

www.obidos.net.br  - Informações e Foto Diocese de Óbidos

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