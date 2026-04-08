ÓBIDOS: Fiéis participam da emocionante Festa da Divina Misericórdia 2026

Neste domingo, 12 de abril, o município de Óbidos viveu um momento de profunda espiritualidade com a realização da tradicional Festa da Divina Misericórdia. A celebração ocorreu na Catedral de Sant'Ana, reunindo fiéis de diversas comunidades da Diocese em um encontro marcado pela fé, devoção e renovação espiritual.

A programação foi presidida pelo Padre José Maria, que conduziu a celebração com mensagens voltadas ao amor misericordioso de Deus, reforçando o convite à reconciliação e à prática dos valores cristãos. Instituída no ano 2000 pelo Papa João Paulo II, a Festa da Divina Misericórdia é celebrada no segundo domingo da Páscoa, tornando-se um dos momentos mais significativos do calendário litúrgico católico.

Em Óbidos, a jornada espiritual teve início no dia 3 de abril, com uma série de atividades preparatórias que envolveram momentos de oração, reflexão e participação comunitária. O encerramento aconteceu neste domingo, com a celebração da Santa Missa seguida de procissão, consolidando o evento como uma verdadeira manifestação pública de fé.

A organização esteve sob a coordenação do “Grupo da Divina Misericórdia”, que, juntamente com a comunidade, estruturou uma programação voltada ao fortalecimento da espiritualidade e ao reencontro dos fiéis com a misericórdia divina. Durante o evento, os participantes puderam vivenciar momentos de intensa comunhão, reafirmando seus compromissos com os ensinamentos cristãos.

A Festa da Divina Misericórdia reafirmou, mais uma vez, sua importância para a comunidade católica obidense, promovendo a união entre os fiéis e fortalecendo os laços de esperança e solidariedade. O evento deixou uma mensagem duradoura de fé e renovação, inspirando os participantes a seguirem firmes em sua caminhada espiritual.

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www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade