TROFÉU NA PAUTA: Pesquisa mapeia destaques da comunicação em Santarém

Iniciativa da UNAMA busca ouvir a opinião pública para premiar profissionais de rádio, TV e internet em 15 categorias.

Já está em andamento a pesquisa de mercado que servirá como base para a 4ª edição do Troféu Na Pauta. A iniciativa, organizada pelos cursos de Comunicação Social e Publicidade e Propaganda da UNAMA Santarém, busca identificar, analisar e reconhecer os veículos e profissionais referência nos segmentos de rádio, TV e internet na região.

O prazo para o público votar e ajudar a definir os destaques do cenário midiático local segue até o dia 30 de abril. A participação é aberta a toda a comunidade e ocorre de forma externa, por meio de formulário eletrônico.

Reconhecimento e parceria

Para o reitor da UNAMA, Prof. Dr. Elzo Vieira, a pesquisa e a premiação reforçam o compromisso da Instituição de Ensino Superior com o fortalecimento da comunicação regional. "O Troféu Na Pauta é uma oportunidade de reconhecer publicamente os profissionais que são parceiros fundamentais na elaboração de pautas de interesse público, valorizando quem se dedica diariamente a levar informação de qualidade à nossa sociedade", afirma.

Integração acadêmica

O projeto é desenvolvido pelos acadêmicos das disciplinas de Sociologia e Questões Contemporâneas e Teoria da Imagem, permitindo que apliquem conceitos teóricos na análise prática do mercado. Segundo o coordenador dos cursos de Comunicação Social e Publicidade e Propaganda da UNAMA Santarém, Genildo Jr., a pesquisa levanta dados quantitativos sobre a percepção de credibilidade e relevância atribuída pelo público aos comunicadores.

Ao todo, os dados coletados subsidiarão a definição dos vencedores em 15 categorias. A cerimônia oficial da premiação está prevista para ocorrer no mês de maio. A data e o local serão anunciados após a conclusão da etapa de consulta pública.

Serviço:

Pesquisa de Mercado – 4º Troféu Na Pauta

Prazo de participação: até 30 de abril;

Quem pode participar: toda a comunidade santarena;

Link para votação: https://forms.office.com/r/aQY8B2q0TA



Por: Henrique Britto