ÓBIDOS: SECULT abre inscrições para os concursos de quadrilha junina e carimbó do ‘Arraiá dos Pauxis’ 2026

Grupos e associações folclóricas interessados poderão se inscrever para o 4º Concurso Intermunicipal de Carimbó e 5º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcut) divulgou dois editais de chamamento público para os concursos do “Arraiá dos Pauxis”, edição 2026, que será realizada nos dias 3 e 4 de julho na Praça da Cultura, no Centro de Óbidos.

Os editais que já estão disponíveis no diário eletrônico do município normatizam o prazo e os critérios para as inscrições do 5º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas e para o 4º Concurso Intermunicipal de Carimbó.

As inscrições para os concursos do festival do “Arraiá dos Pauxis” em 2026 têm prazos distintos e podem ser realizadas presencialmente na sede da Semcut ou virtualmente.

Para o 5º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas, as inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas no período de 12 de junho até às 23h59 do dia 22 de junho de 2026, pelo e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , podendo ser realizadas de forma presencial na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de 8h às 14h.

Já para o 4º Concurso Intermunicipal de Carimbó, as inscrições podem ser realizadas no período de 15 de junho até às 23h59 do dia 22 de junho, pelo e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou presencialmente na sede da Semcut, que fica localizada na Rua Ildefonso Guimarães, nº 48 - Centro, de 8h às 14h.

Premiação

De acordo com o edital, a premiação do Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas será a seguinte:

1º Lugar: R$ 10 mil + 01 troféu

2º Lugar: R$ 6 mil + 01 troféu

3º Lugar: R$ 4 mil + 01 troféu

Além disso, serão concedidas premiações individuais com a entrega de troféu para os melhores nas categorias apresentador, marcador, rainha (troféu mais faixa), casal caipira, casal de noivos e melhor rainha da diversidade.

Para o Concurso Intermunicipal de Carimbó, a premiação ficou estabelecida da seguinte forma:

1º Lugar: R$ 10 mil + 01 troféu

- 2º Lugar: R$ 6 mil + 01 troféu

3º Lugar: R$ 4 mil + 01 troféu

Também serão concedidas premiações individuais com a entrega de troféus e certificados para os melhores nas categorias apresentador, rainha, rei e casal de peru.

A ordem de apresentação será definida por sorteio que será realizado no dia 23 de junho às 19h com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Óbidos.

- Edital do Concurso Intermunicipal de Carimbó

- Edital do Concurso Intermunicipal de Quadrilha Junina

Fonte: Comunicação/PMO Por: Érique Figueirêdo e foto Odirlei Santos Ascom/Pmo