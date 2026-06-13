Governo Municipal anuncia mudanças no cronograma do PSS para a contratação de Agentes Comunitários de Saúde

O Governo Municipal divulgou o novo cronograma do Processo Seletivo Público nº 001/2026, por meio do edital de retificação nº 02/2026, para a contratação de Agentes Comunitários de Saúde.

As alterações incluem as novas datas para aplicação da prova, divulgação de resultados, prazos para recursos, entrevistas e resultado final do certame.

É fundamental que todos os candidatos acompanhem o cronograma atualizado para não perder nenhum prazo.

Confira as novas datas na imagem e acesse o edital de retificação para mais informações.

Para mais informações, acesse as redes sociais do Governo Municipal ou o site obidos.pa.gov.br no menu Concursos e Processos Seletivos.

- CLIQUE AQUI para ver o Edital na íntegra

FONTE:Comunicação/PMO