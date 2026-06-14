ÓBIDOS: Festival do Jaraqui 2026 inicia com valorização da cultura local e shows de artistas obidenses

A Praça José Veríssimo foi palco, na noite desta sexta-feira (19), da abertura oficial do Festival do Jaraqui 2026, um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural de Óbidos. A programação reuniu moradores e visitantes em uma grande celebração da cultura, da música e da gastronomia regional.

A cerimônia de abertura contou com a participação de representantes da Associação Cultural Obidense (ACOB), entre eles Maria Alice Aquino e Neyla Azevedo, além de representantes da Banda Energia, Adenildo Ribeiro, responsável pela produção do evento. Em seus pronunciamentos, os participantes destacaram a importância do Festival do Jaraqui para a valorização da identidade cultural obidense e para o fortalecimento das atividades desenvolvidas pela ACOB, entidade que mantém o Museu Integrado de Óbidos, espaço dedicado à preservação da memória e da história do município.

A primeira noite do festival foi marcada pela animação dos artistas locais Marlene Show e Foguinho, o Rei do Cabaré, que levaram ao público um repertório diversificado, passeando por vários ritmos musicais e garantindo a participação dos presentes.

Como a abertura coincidiu com a partida entre Brasil e Haiti, a organização instalou um telão na praça para que o público pudesse acompanhar o jogo. A vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 foi comemorada pelos torcedores, que permaneceram no local celebrando até altas horas da noite.

Com o tema “Tradição, cultura e sabor em uma grande celebração”, o Festival do Jaraqui segue neste sábado (20) e domingo (21), oferecendo uma programação diversificada que valoriza as manifestações culturais locais e destaca o jaraqui, um dos peixes mais apreciados da culinária amazônica.

O evento é realizado pela Associação Cultural Obidense (ACOB), com produção da Banda Energia Produções Artísticas e Eventos, e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura de Óbidos.

História do Festival

O jaraqui foi declarado Peixe Símbolo de Óbidos por meio de lei de autoria do vereador Hugo Ferrari (in memoriam). Já o Festival do Jaraqui foi idealizado pela professora Idaliana Marinho de Azevedo, quando presidia a Associação Cultural Obidense, na década de 1980.

Durante os dias de festival, o peixe símbolo dos obidenses é servido das mais variadas formas: frito, assado, em escabeche ou caldeirada. Sempre acompanhado de farinha, limão e sal, o jaraqui é considerado uma das maiores expressões da culinária regional.

A tradição está diretamente ligada à localização privilegiada de Óbidos, situada na parte mais estreita do Rio Amazonas, conhecida como a “Garganta do Amazonas”. É por esse trecho que os cardumes passam durante a piracema, geralmente nos meses de maio e junho, período que coincide com a pesca do jaraqui e com a realização do festival.

Assim, mais do que uma festa gastronômica, o Festival do Jaraqui representa um momento de valorização da cultura, das tradições e da identidade do povo obidense.

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www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade