Projeto da Ufopa fortalece o turismo de base comunitária na Resex Tapajós-Arapiuns

Capacitação integrou expedições do Navio Abaré e promoveu formação voltada ao desenvolvimento sustentável.

O "Grupo de Pesquisa e Extensão Amazônia, Meio Ambiente, Clima, Sustentabilidade e Turismo" (AMA+TUR) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) realizou, entre os dias 20 e 29 de julho de 2026, a primeira etapa do projeto "Qualificação Profissional em Turismo de Base Comunitária em Comunidades Ribeirinhas do Rio Tapajós". A iniciativa promoveu ações de capacitação para moradores da Reserva Extrativista (Resex) Tapajós-Arapiuns, integradas às expedições de saúde do navio-hospital-escola Abaré, Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF Abaré).

"Ao integrar as ações de qualificação profissional às expedições do Navio Abaré, o projeto ampliou o acesso das comunidades ribeirinhas tanto aos serviços de saúde quanto às oportunidades de formação, contribuindo para a geração de trabalho e renda, o fortalecimento da governança do turismo de base comunitária e a valorização dos patrimônios natural e cultural da Amazônia", afirma a coordenadora do projeto, Glauce Vitor da Silva, docente do curso de Bacharelado em Turismo do Instituto de Formação Interdisciplinar e Intercultural (IFII) e do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Amazônia (PPGRNA), ambos da Ufopa.

As atividades ocorreram nas comunidades Vila Franca, Maripá, Aldeia Solimões, Aldeia Vista Alegre, Aldeia Amorim, Aldeia Marabaixo, Vila Amorim, Anumã e Suruacá, reunindo moradores, empreendedores e lideranças comunitárias em oficinas, rodas de conversa e atividades formativas voltadas ao fortalecimento do turismo de base comunitária. Entre os temas abordados, destacaram-se a segurança das mulheres no turismo, a prevenção da exploração sexual de crianças e adolescentes, a gestão de crises e desastres no turismo e a adaptação às mudanças climáticas.

Como parte da programação, a equipe do projeto realizou um diagnóstico participativo com as lideranças comunitárias para identificar demandas, potencialidades e oportunidades para o desenvolvimento do turismo de base comunitária nas localidades atendidas. O levantamento permitiu compreender os principais desafios enfrentados pelas comunidades e subsidiará o planejamento de futuras ações de qualificação, assistência técnica e fortalecimento da governança do turismo.

Para a coordenadora do projeto, a iniciativa reafirma o compromisso da Ufopa com a extensão universitária e a promoção do desenvolvimento territorial sustentável. "Fortalecemos as comunidades da Resex Tapajós-Arapiuns para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas e consolidar o turismo de base comunitária como estratégia de conservação ambiental, valorização cultural e melhoria da qualidade de vida das populações tradicionais", destaca.

Cadastur

Outra ação de destaque foi a sensibilização dos empreendedores locais sobre o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) . Durante as visitas, foram identificados empreendimentos com potencial para cadastramento, entre eles meios de hospedagem, restaurantes, bares, serviços de alimentação e outros prestadores de serviços turísticos.

A equipe esclareceu que o Cadastur é um importante instrumento para organizar, qualificar e fortalecer a atividade turística. O cadastro é obrigatório para algumas categorias e facultativo para outras, conforme a legislação vigente. Também foi informado que o processo é gratuito, realizado de forma on-line, e que o projeto oferecerá orientação técnica aos empreendedores interessados em aderir ao sistema, ampliando as oportunidades de inserção no mercado turístico formal e de acesso às políticas públicas voltadas ao setor.

As ações foram desenvolvidas em parceria com as professoras Sarah Batalha, da Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará (EETEPA) de Santarém, e Alessandra Arnund, da Universidade Federal do Pará (UFPA), além das discentes Ana Costa, do curso de Turismo da Ufopa, e Emanuelle Teixeira, do PPGRNA. As atividades utilizaram metodologias participativas que favoreceram o diálogo entre o conhecimento científico e os saberes tradicionais das populações ribeirinhas, fortalecendo as capacidades locais para o planejamento e a gestão do turismo de forma responsável, inclusiva e resiliente.

FONTE: UFOPA