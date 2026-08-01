UsiPaz Óbidos abre inscrições para novas turmas de inglês com aulas a partir de 10 de agosto

Óbidos (PA) – A Usina da Paz (UsiPaz) de Óbidos está com inscrições abertas para novas turmas do curso de inglês. As matrículas serão realizadas de forma presencial, a partir desta segunda-feira, 4 de agosto, na sede da unidade, localizada na Rodovia PA-437, km 4, esquina com a Estrada do Curumu.

Ao todo, estão sendo oferecidas três turmas, com 15 vagas em cada uma, distribuídas nos seguintes horários:

Turma 1: segunda a quinta-feira, das 14h às 15h ;

segunda a quinta-feira, das ; Turma 2: segunda a quinta-feira, das 15h às 16h ;

segunda a quinta-feira, das ; Turma 3: segunda a quinta-feira, das 16h às 17h.

As aulas terão início no dia 10 de agosto.

Para efetuar a inscrição, os interessados devem comparecer à UsiPaz portando os documentos originais: RG, CPF, e-mail e comprovante de residência.

A iniciativa integra as ações da Usina da Paz Óbidos, equipamento público do Governo do Estado do Pará voltado à oferta de atividades educacionais, esportivas, culturais e de qualificação profissional, contribuindo para ampliar as oportunidades de formação e desenvolvimento da população.

Os interessados devem ficar atentos ao número limitado de vagas e procurar a unidade o quanto antes para garantir a participação no curso.

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