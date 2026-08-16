Incêndio consome parte da vejetação da Barreira, próximo ao Forte Pauxis, em Óbidos

Uma área de vegetação localizada por trás do Forte Pauxis, nas proximidades da Praça do Estreito, no Centro de Óbidos, pegou fogo na tarde desta terça-feira, dia 18, por volta das 14h. O incêndio atingiu parte da chamada mata da Barreira, área verde próxima a um dos principais patrimônios históricos do município.

Moradores das proximidades perceberam as chamas e comunicaram os órgãos da Prefeitura. Equipes das secretarias municipais de Meio Ambiente e de Infraestrutura foram deslocadas até o local e iniciaram o combate ao fogo, com o auxílio de um caminhão-pipa.

Segundo informações repassadas pelas equipes, não foi possível identificar a causa do incêndio. Uma das hipóteses levantadas é de que uma “bagana” de cigarro, descartada na vegetação, possa ter iniciado as chamas, já que o fogo teria começado na parte inferior da Barreira, em uma área onde há acesso de transeuntes.

O combate ao incêndio foi dificultado pelas características do terreno e pelo difícil acesso a alguns pontos da área. Após o trabalho das equipes, as chamas foram controladas, evitando que o fogo se alastrasse por uma área maior.

O titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) destacou que as equipes tiveram bastante trabalho para conter o incêndio e reforçou que a fiscalização está sendo intensificada em diferentes pontos da cidade, especialmente na área destinada ao descarte de resíduos sólidos, conhecida popularmente como “lixão”.

A mata da Barreira já foi atingida por incêndios em anos anteriores. O novo episódio chama a atenção, pois apesar das medidas preventivas e de proteção das áreas verdes urbanas, sobretudo durante o período de clima mais seco, quando aumenta o risco de queimadas na região amazônica, esses incidentes voltam a acontecer.

Além dos impactos ambientais, incêndios em áreas próximas ao centro histórico representam preocupação adicional devido à proximidade das residências e com patrimônios como o Forte Pauxis.

Após o controle das chamas, imagens registradas no local mostraram parte da vegetação atingida pelo fogo e os danos provocados à mata da Barreira. O episódio serve também como alerta para a população sobre os riscos do descarte inadequado de cigarros e outros materiais que possam provocar incêndios em áreas de vegetação.

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