Grupo Equatorial lança edital de Eficiência Energética com R$ 61 milhões para financiamento de projetos

Interessados têm até 9 de novembro de 2026 para submeter propostas na Chamada Pública de Projetos do Grupo Equatorial

O Grupo Equatorial lançou o Edital da Chamada Pública de Projetos (CPP) 2026 do Programa de Eficiência Energética (PEE), disponibilizando mais de R$ 61 milhões para o financiamento de iniciativas voltadas à redução do consumo de energia, modernização de equipamentos e promoção da sustentabilidade. A ação contempla as áreas de concessão da companhia nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Goiás, Amapá e Rio Grande do Sul.

A iniciativa busca selecionar projetos que promovam o uso eficiente da energia elétrica em diferentes segmentos, como indústrias, estabelecimentos comerciais, instituições públicas, municípios e organizações sem fins lucrativos. Os recursos serão destinados a propostas alinhadas às diretrizes do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

O edital contempla diferentes modalidades, entre elas Iluminação Pública, Poder Público, Comércio e Serviços. Interessados podem enviar propostas até 9 de novembro de 2026 no portal da Chamada Pública de Projetos do Grupo Equatorial em https://equatorial.gestaocpp.com.br. Podem participar clientes cativos e livres conectados à rede de distribuição nas áreas de concessão do Grupo Equatorial, bem como empresas legalmente habilitadas para a execução de serviços de conservação de energia, fabricantes e comerciantes de equipamentos.

“A Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética representa uma importante oportunidade para transformar ideias em soluções capazes de gerar economia de energia, sustentabilidade e benefícios diretos para a sociedade. Além de reduzir o consumo energético, os projetos contribuem para a modernização de instalações e para o desenvolvimento das regiões onde atuamos”, afirma Dayane de Matos Pereira, Líder de Operações do PEE do Grupo Equatorial.

Como parte das ações de orientação aos participantes, o Grupo Equatorial realizará, no dia 9 de outubro de 2026, o Workshop Técnico da Chamada Pública do Programa de Eficiência Energética (PEE). O evento ocorrerá de forma presencial na sede da Equatorial CEEE, em Porto Alegre (RS), localizada na Av. Clóvis Paim Grivot, nº 11, bairro Humaitá, e contará também com transmissão on-line para os demais estados atendidos pelo Grupo. O link de acesso será disponibilizado na plataforma da Chamada Pública: https://equatorial.gestaocpp.com.br.

Durante o workshop, serão apresentados os principais pontos do edital, incluindo as atualizações desta edição, os recursos disponíveis por estado, os critérios de participação e o funcionamento do sistema para submissão das propostas, além de um espaço dedicado ao esclarecimento de dúvidas dos participantes.

A iniciativa reforça o compromisso do Grupo Equatorial com a eficiência energética, a inovação e a promoção de soluções que contribuam para o desenvolvimento sustentável das comunidades atendidas pela companhia.

Confira abaixo as modalidades contempladas pela Chamada Pública:

Iluminação Pública

Estados contemplados: PA, GO, PI, RS, MA e AP.

A modalidade tem como objetivo apoiar as prefeituras municipais na melhoria da eficiência energética dos sistemas de iluminação pública. Os projetos podem contemplar a substituição de lâmpadas e luminárias por tecnologias mais eficientes, além da modernização de componentes como relés fotoelétricos, braços e demais equipamentos associados. Os investimentos considerados viáveis poderão receber apoio integral do Programa de Eficiência Energética, conforme os critérios estabelecidos no edital.

Poder Público

Estados contemplados: GO, PA, MA, AL, AP e RS.

A modalidade disponível é destinada a órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal interessados em implementar soluções que promovam a redução do consumo de energia e a melhoria da eficiência energética em suas instalações.

Comércio e Serviços

Estados contemplados: MA, PA, RS, AP, GO e AL.

Nesta categoria, os recursos do PEE a fundo perdido poderão ser destinados a consumidores enquadrados como entidades beneficentes de assistência social, com atuação nas áreas de assistência social, saúde ou educação e certificação CEBAS, conforme previsto na legislação vigente.

Bônus Residencial

Disponível no estado de Goiás, incentiva a substituição de equipamentos por modelos mais eficientes. Por meio da iniciativa, consumidores poderão obter descontos de até 50% na aquisição de geladeiras e aparelhos de ar-condicionado novos.

Cronograma da Chamada Pública de Projetos 2026

17/08/2026: Abertura do edital, início do recebimento das propostas de projetos e início do período para recebimento de perguntas;

09/10/2026: Workshop Técnico presencial (Porto Alegre/RS) e on-line;

16/10/2026: Encerramento do período de recebimento de perguntas e esclarecimentos;

09/11/2026: Encerramento do recebimento das propostas de projetos;

18/12/2026: Divulgação preliminar dos resultados;

21 a 29/12/2026: Período para interposição de recursos;

22/01/2027: Divulgação do resultado final, projetos selecionados, cadastro de reserva e projetos desclassificados.

O edital completo, os critérios de participação e todas as informações sobre o processo de inscrição estão disponíveis no portal da Chamada Pública de Projetos do Grupo Equatorial: https://equatorial.gestaocpp.com.br.

Por Weldon Luciano