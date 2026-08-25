Dom Bernardo e Frei Joel alinham pautas da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos

Frei Joel retorna a Óbidos como o novo presidente e diretor do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Óbidos.

Óbidos (PA) — O Bispo Diocesano de Óbidos, Dom Bernardo Johannes Bahlmann, recebeu, no último final de semana, a visita institucional do Frei Joel, novo presidente e diretor do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Óbidos. O encontro teve como objetivo promover o diálogo e alinhar demandas comunitárias, administrativas e estratégicas relacionadas à instituição.

Durante a reunião, as lideranças discutiram diretrizes e projetos voltados ao fortalecimento da Santa Casa e à melhoria da assistência em saúde oferecida à população de Óbidos e da região.

Além do Frei Joel, que assumiu a presidência e a direção do hospital, a nova composição da diretoria conta com Dom Bernardo Johannes como vice-presidente e Lourdes Bentes como integrante da administração.

O encontro também reforçou a importância da cooperação entre a Diocese de Óbidos e a Santa Casa de Misericórdia, instituição que desempenha papel relevante na área da saúde regional.

A reunião marcou ainda um momento de alinhamento entre a nova diretoria, com a perspectiva de fortalecer a gestão, ampliar parcerias e desenvolver ações que contribuam para o atendimento à comunidade.

www.obidos.net.br – Com informações e fotos Sedcom/Diocese de Óbidos