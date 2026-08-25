145ª Expedição do Barco Hospital Papa Francisco realiza mais de 6 mil atendimentos em Terra Santa (PA)

Ação de saúde itinerante atendeu a população da Comunidade Alema com consultas especializadas, exames, cirurgias e assistência social.

O Barco Hospital Papa Francisco na Providência de Deus concluiu com êxito a sua 145ª Expedição de assistência à saúde na Amazônia. Realizada entre os dias 20 e 27 de agosto, a missão ancorou na Comunidade Alema, no município de Terra Santa (PA), alcançando a marca de 6.323 atendimentos e procedimentos gerais prestados à população ribeirinha.

Ao longo dos dias de atividades, a equipe médica e de voluntários ofereceu atendimento humanizado e estrutura hospitalar completa.

A expedição registrou 786 consultas médicas especializadas:

Clínica Geral: 293 atendimentos

Pediatria: 140 atendimentos

Oftalmologia: 139 atendimentos

Ginecologia: 115 atendimentos

Cirurgia Geral: 76 consultas

Anestesiologia: 23 consultas

Na área de saúde bucal, o setor odontológico somou 624 atendimentos, sendo 113 consultas de avaliação e 511 procedimentos clínicos e preventivos realizados.

A estrutura flutuante viabilizou a realização de 2.064 exames e diagnósticos:

Exames Laboratóriais: 1.292

Ultrassonografia: 247

Exames Oftalmológicos: 220

Raio-X: 132

Mamografia: 118

Eletrocardiograma: 55

No setor cirúrgico e de internação, foram executadas 56 cirurgias (24 de média e grande complexidade e 32 pequenos procedimentos), além de 29 internações hospitalares (22 cirúrgicas e 7 clínicas). No apoio farmacêutico e de enfermagem, realizaram-se 899 triagens e a entrega de 520 kits de medicação orientada. O total acumulado de exames gerais aplicados atingiu 2.477 procedimentos.

Além dos cuidados médicos e hospitalares, a missão desempenhou um papel social relevante na acolhida dos moradores da região:

Almoços servidos: 1.345 refeições oferecidas gratuitamente a pacientes e acompanhantes.

Total de Atendimentos de Saúde: 4.978 procedimentos médicos diretos.

A ação reafirma o compromisso do Barco Hospital em levar atendimento de saúde, dignidade e assistência humanitária às comunidades da Amazônia paraense.

FONTE: Sedcom/Diocese de Óbidos