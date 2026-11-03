Associação Beneficente Emaús realiza curso de Informática Básica em Alenquer

Formação reúne aproximadamente 25 alunos e integra o projeto Capacita em Rede, que já qualificou mais de 500 pessoas nos sete municípios da Diocese de Óbidos.

A Associação Beneficente Emaús está realizando, no município de Alenquer, no oeste do Pará, mais uma etapa do projeto Capacita em Rede, com a oferta do curso de Informática Básica para aproximadamente 25 alunos. A formação teve início no dia 16 de outubro e está sendo realizada na Escola Estadual Fulgêncio Simões, instituição parceira da iniciativa.

Com duração aproximada de um mês, o curso tem encerramento previsto para o dia 16 de novembro. Durante as aulas, os participantes recebem orientações e conhecimentos essenciais para utilizar ferramentas digitais, desenvolver habilidades na área da informática e ampliar suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

A iniciativa faz parte das ações de formação profissional desenvolvidas pela Diocese de Óbidos nos sete municípios que integram sua área de abrangência. Atualmente em sua oitava edição, o projeto Capacita em Rede já proporcionou a qualificação de mais de 500 alunos em diferentes áreas, com cursos voltados principalmente à preparação para o mercado de trabalho, à geração de renda e ao incentivo ao trabalho autônomo.

Entre as capacitações já oferecidas estão produção de alimentos doces e salgados, padeiro básico, informática básica, balconista de farmácia, maquiagem, manicure e pedicure, entre outras modalidades. Além de preparar novos profissionais, o projeto também valoriza a mão de obra local, por meio da contratação de instrutores dos próprios municípios onde as formações são realizadas.

O Capacita em Rede é resultado de uma parceria entre o Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Diocese de Óbidos, integrando uma rede de iniciativas educacionais desenvolvidas em diferentes regiões do país.

A execução administrativa do projeto fica sob responsabilidade da Associação Beneficente Emaús, que atua na organização das atividades e na ampliação do acesso à qualificação profissional na região.

Com a continuidade das ações, o projeto prevê a oferta de novas turmas e modalidades de cursos a partir de janeiro de 2027, ampliando as oportunidades de capacitação para moradores dos sete municípios que compõem a Diocese de Óbidos.

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www.obidos.net.br - Informações e fotos Mauro Naya / Diocese de Óbidos