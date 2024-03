SALÃO PAROQUIAL: Lembrança da Juventude

Eduardo Figueira.

Uma foto, digamos assim, funciona como uma chave que abre o arquivo de nossas memórias. Lembranças que às vezes vêm de lampejos e vão embora, mas com uma foto é diferente. Ao vermos uma foto, mergulhamos no passado e o passado torna-se, por alguns momentos, o presente. Só tem uma coisa: se a lembrança for boa nos enche de alegria, mas se não for, nos traz sofrimento, porque não podemos escolher só lembranças boas.

E para expressar esses sentimentos, foi assim que senti quando vi a foto do Salão Paroquial publicada no site Óbidos.Net.Br – Óbidos – Pará. No Salão Paroquial tinha de tudo. Teatro, filmes, apresentação de artistas, como por exemplo, José Roberto, Adriana entre outros e os famosos bailes. Nossa! Quando o conjunto tocava “Mar de Rosas – The Fevers; músicas do Roberto, Renato e seus Blue Caps....Quando não se conseguia alguém para dançar, não tinha problema, porque mesmo sozinho e escanteado, era impossível ficar com o corpo parado. O “ritmo era quente.”

Naquela época, já havia uma seleção natural, ou seja, se você não fosse bonito (a) ou mais menos, teria, fatalmente, dificuldade de arrumar alguém para dançar. Se um homem convidasse uma menina para dançar e se ela não aceitasse, era uma vergonha. Um amigo meu para não passar vergonha, criou uma metodologia e que muitas vezes fazia uso da mesma. Ele de longe olhava para a menina e quando os olhares se cruzavam, ele com o dedo “indicador” convidava-a para dançar e, muitas vezes, a menina também com o dedo indicador respondia com o sinal de não. (rsrsrs).

Só que em uma dessas festas não foi nada legal para mim. E o pior, sem ter culpa alguma. De repente, bem próximo de mim, começou um “pé de porrada.” Quando isso acontecia, formava-se, de imediato, uma roda e no centro os lutadores. Mas no meu caso, a briga foi generalizada. E quando isso ocorria, todos eram inimigos.

Tentei fugir do alvoroço, mas uma mão grande agarrou a minha garganta e quando olhei, fiquei apavorado, porque era uma cara “porrudo” e com a mão direita fechada pronta para desferir um “suco” em mim e, claro, sem nem ter chance de esboçar qualquer reação, tamanha era a disparidade de tamanho do agressor. Mas....Você que não acredita em Deus, Ele É. Antes de desferir o golpe, ele me reconheceu e disse: olha FDP só não te dou uma porrada, porque tu “é” filho do Xapury. Xapury era o nome do papai e já era falecido naquele tempo. Foi um verdadeiro alívio. Imediatamente, fui embora para casa e, algumas noites seguintes, o sono fugia com a lembrança daquela cena.

Se ele tivesse desfechado aquele murro, certamente não estaria narrando essa lembrança. Foi um grande livramento que Deus me concedeu em atenção as orações da minha mãe.