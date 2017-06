Quermesses Escolares agitam a cidade de Óbidos   

As escolas Irmã Firmina, São José e Frei Edmundo, em Óbidos, realizaram as suas quermesses juninas com muitas apresentações folclóricas.

Durante o mês de Junho acontece em todo Brasil as tradicionais Festas Juninas e em Óbidos não é diferente, na sexta-feira, dia 16, as escolas Irmã Firmina, São José, e no sábado, dia 17, a escola Frei Edmundo Bonckosch, se mobilizaram e realizaram suas quermesses juninas, onde centenas de obidenses foram abrilhantar as apresentações folclóricas de seus filhos, irmãos e amigos.

As quermesses promovidas por essas escolas procuraram mostras o melhor da cultura folclórica obidense, com danças típicas, quadrilhas, carimbó, lendas, cordão de Boi Bumbá, que este ano está de volta na quadra junina obidense, entre outras atrações que levaram centenas de pessoas a prestigiarem as belíssimas apresentações preparadas pelas comunidades escolares.

Registramos algumas imagens das apresentações.

Fotos de Vander N Andrade

Fotos das apresentações da Escola Irmã Firmina



Fotos das apresentações da Escola Frei Edmundo



Fotos das apresentações da São José



