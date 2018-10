A 43ª Edição do “Baile dos Pauxis”  reúne colônia obidense em Belém

Em sua 43ª edição, o “Baile dos Pauxis” aconteceu nesta quinta-feira, dia 11 de outubro de 2018, em Belém do Pará, dois dias antes do Círio de Nazaré, época em que muitos obidenses e amigos visitam a capital paraense.

Este ano o “Baile dos Pauxis” aconteceu novamente na sede do Paysandu Esporte Clube ao som da Banda Orlando Pereira, e como tradição, aconteceu a escolha da “Garota Óbidos”, que este ano a escolhida foi a jovem Maísa Picanço, filha de Carla e Marco Picanço, a qual recebeu a faixa de “Garota Óbidos 2018” das mãos de sua antecessora, Luíza Pinto. Logo após o desfile de Maísa, houve sorteio de brindes e muita diversão.

Mais uma vez o conterrâneo Edinaldo Mousinho (Botto) promoveu o Baile, reduto de encontro dos obidenses e amigos que residem em Belém ou que vão visitar a capital paraense por ocasião do Círio.

Origem do Baile dos Pauxis

A origem do Baile, segundo Edinaldo, aconteceu em 1975, quando um grupo de obidenses que residiam em Belém percebeu que o contato entre eles quase não existia, apesar de morarem na mesma cidade. Aí surgiu a ideia de organizarem um Baile para que pudessem rever os amigos e realizar uma grande confraternização. Desde então, essa festa acontece no mês do Círio de Nazaré, época em que muitos obidenses estão em Belém.

Este ano o convite traz em sua capa a “Uma vista aérea da cidade de Óbidos”, foto de Mauro Pantoja e na parte interna a “Serra da Escama”, foto e João Canto.

