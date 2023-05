Listão dos aprovados do PSR 2023 será divulgado na sexta-feira, 5 de maio

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) divulgará a lista dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Regular (PSR) 2023, às 9h desta sexta-feira, 5 de maio, de forma presencial em todos os campi.

Em Santarém, a lista será afixada na Unidade Tapajós (Rua Vera Paz, s/n – bairro Salé), na parte externa do Bloco de Salas Especiais (prédio "Laranjão"), que fica próximo à entrada daquela unidade.

Às 10h30, os candidatos poderão conferir o resultado pela Internet na página de acompanhamento do PSR 2023.

FONTE: Comunicação/Ufopa