MACAPÁ: Fernando Canto lançará o livro "A Água Benta e o Diabo" neste domingo, 13

Acontecerá neste domingo, dia 13, às 19h, no espaço Favela Literária, em Macapá, o lançamento do Livro do obidense/macapaense Fernando Canto, intitulado "A Água Benta e o Diabo".

Todos estão convidados para participarem deste evento de lançamento, que acontecerá durante a ExpoFavela 2023, Amapá, que ocorrerá neste final de semana na capital amapaense, Macapá.

Espaço Favela Literária – Acontece dentro da ExpoFavela 2023, Amapá, com apresentação e comercialização de obras literárias, lançamentos de novos títulos, bate-papo com autores, sarau e contação de histórias.

Parabéns Fernando!