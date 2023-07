ÓBIDOS: Programação da Festividade de Sant´Ana 2023, confira

A Coordenação da Festividade de Sant´Ana divulgou a programação da Festividade de Sant´Ana 2023, que acontecerá no período de 09 a 26 de julho, em Óbidos. A festividade inicia oficialmente com o Círio Fluvial de Sant´Ana, que acontecerá no dia 09 de julho, com saída de Oriximiná.

Alguns avisos importantes da Programação:

- Durante a festividade as missas iniciarão sempre 19h30:

- Os batizados ocorrerão nos sábados (15 e 22/07) às 09h na Catedral de SantAna;

- A Caminhada de Fé com Sant`Ana, acontecerá no dia 15/07 iniciando com a missa as 23h na comunidade Cipoal;

- A Cavalgada de Sant'Ana será no dia 16 de julho, com a concentração às 09h no Sindicato Rural;

- O Leilão de vales ocorrerá no domingo dia 23 de julho, a partir das 11h no Cliper de Sant'Ana;

- O Bingão de Sant’Ana, acontecerá no dia 26/07(dia da festa) a parir das 14h.

Confira a programação na íntegra. Clique na imagem pra ampliá-lo:

www.obidos.net.br