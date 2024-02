UFOPA promove Roda de Conversa sobre literatura obidense nesta sexta-feira (9)

No próximo dia 9, a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) promoverá um encontro imperdível para os amantes da literatura obidense. Sob o título "Roda de Conversa: falando sobre literatura obidense", o evento faz parte da programação da Quarta da Arte, Cultura e Educação e será realizado no auditório do Campus Óbidos, a partir das 14h30.

A Roda de Conversa contará com a participação de renomados escritores locais, incluindo Délio Reis Aquino, Lúcia Helena Alfaia e Romualdo Andrade. A mediação será conduzida por Rômulo Viana, proporcionando um espaço dinâmico e enriquecedor para a discussão sobre a literatura produzida na região de Óbidos.

As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser realizadas através do link disponibilizado. É importante ressaltar que serão oferecidas apenas 45 vagas, portanto, os interessados devem garantir sua participação o quanto antes. Além disso, os participantes receberão certificados com carga horária de 4 horas.

Não perca essa oportunidade única de mergulhar no universo literário de Óbidos e contribuir para o enriquecimento cultural da nossa região. Participe da Roda de Conversa e venha compartilhar suas ideias e experiências sobre a literatura local!

