Baile do Hawaii da AABB em Óbidos vai agitar o Carnapauxis com atrações imperdíveis

Prepare-se para a festa mais esperada do Carnapauxis!

No dia 09 de fevereiro de 2024, a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Óbidos realizará o famoso Baile do Hawaii, prometendo uma noite inesquecível repleta de música, animação e solidariedade.

O evento contará com a presença de atrações renomadas, garantindo a diversão do público presente. Entre os artistas confirmados estão Ricardão do Elétro, Netinho Moreno, Marcos e Banda Pegada Elétrica, DJ Douglas Batidão, Didico e Banda, além de uma Tenda Eletrônica para os amantes da música eletrônica e muito mais.

Além de oferecer entretenimento de qualidade, o Baile do Hawaii da AABB em Óbidos tem um propósito nobre nesta edição. Todo o recurso arrecadado durante o evento será destinado à recuperação da Sede da AABB, demonstrando o compromisso da comunidade em preservar e fortalecer espaços que promovem o lazer e a integração social.

A parceria do Banco do Brasil (BB) e dos Peladeiros da AABB fortalece ainda mais a realização do evento, unindo esforços em prol dessa causa tão importante para a comunidade local.

As mesas já estão disponíveis para venda, e os interessados em garantir seu lugar nessa festa incrível podem entrar em contato com Márcio Pinto, um dos organizadores do evento, e 093 99147-3330, posto do Dhai 093 99126-9467 e com os peladeiros da AABB..

Participe desse Baile do Hawaii, divirta-se ao máximo e, ao mesmo tempo, contribua para a recuperação da Sede da AABB de Óbidos. Junte-se a essa celebração de solidariedade e alegria, fazendo do Carnapauxis uma época ainda mais especial!

www.obidos.net.br