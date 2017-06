Kits de ajuda humanitária serão entregues neste domingo (18) em Óbidos

O coordenador da Defesa Civil de Óbidos, Ary Franco, informou nesta sexta-feira, dia 16, que os Kits humanitários recebidos pelo Município de Óbidos, do Ministério da Integração Nacional por conta do decreto de emergência referente as fortes chuvas que atingiram a cidade de Óbidos no início do ano, serão distribuído neste domingo, dia 18, apenas para os moradores da cidade atingidos pelo desastre.

Quanto aos Kits, Ary Franco informou: “Esses kits foram recebidos devido a situação de emergência decretado pelo município de Óbidos referentes ao mês de março até o mês de maio e agora em junho fomos contemplado com os kits humanitários pelo Ministério da Integração”, comentou Ary.

Segundo Ary, foram destinados para Óbidos 695 cestas básicas, 1.195 kits de higiene pessoal, 695 kits de material de limpeza, e 2.779 dormitórios, totalizando mais de 400 mil reais de investimentos do Ministério da Integração, por meio da Defesa Civil Nacional.

“Os kits Serão distribuídos às pessoas cadastradas pela Defesa Civil há dois meses. Serão entregues somente para a população Urbana, devido as enxurradas. Quanto ao pessoal da enchente ainda não tivemos uma resposta”, informou Ary Franco.

O Coordenador da Defesa Civil agradeceu as parcerias com a Prefeitura de Óbidos, a Defesa Civil do Estado e a Defesa Civil Federal.

A distribuição desses kits será efetuada neste domingo, dia 18, a partir de 07:30h, na Escola Dom Floriano, Bairro da Cidade Nova, para as pessoas que foram atingidas pelo desastre da fortes chuvas que caíram na cidade de Óbidos e que foram cadastradas pela Defesa Civil.

Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...

