Vacina de HPV é ampliada para meninos de 11 a 15 anos incompletos

Unidades Básicas de Saúde de Óbidos estão recebendo meninos de 11 a 15 anos incompletos (14 anos, 11 meses e 29 dias) para vacinação contra HPV.

A partir de agora, a vacina contra HPV passa a ser ofertada para os meninos de 11 até 15 anos incompletos (14 anos, 11 meses e 29 dias). A ampliação da faixa etária pelo Ministério da Saúde já foi comunicada às secretarias estaduais e municipais de saúde de todo o país, e tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal nos adolescentes do sexo masculino.

A vacina contra o HPV para os meninos passou a ser disponibilizada no Sistema Único de Saúde (SUS) em janeiro deste ano, contemplando os meninos de 12 até 13 anos. Até o ano passado, era feita apenas em meninas.

Com o anúncio do Ministério da Saúde em ampliar a oferta de vacina contra HPV para meninos, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Óbidos, no oeste do Pará, ganharam um reforço em doses para fazer a cobertura vacinal no novo grupo incluso.

O Enfermeiro Moisés informou que as dozes de vacina contra HPV estão a disposição nos Postos de Saúde para os meninos e meninas na faixa etária determinada pelo Ministério de Saúde, e que já podem se vacinar.

As Unidades Básicas de Saúde tem um calendário de vacinação específico e os pais dos meninos e meninas devem levar seus filhos até as UBSs para que possam ser imunizados contra HPV.

ESQUEMA VACINAL – Meninos e meninas devem tomar duas doses da vacina HPV, com intervalo de seis meses entre elas. Para as pessoas que vivem com HIV, a faixa etária é mais ampla (9 a 26 anos) e o esquema vacinal é de três doses (intervalo de 0, 2 e 6 meses). No caso dos portadores de HIV, é necessário apresentar prescrição médica.



Para os meninos, a estratégia tem como objetivo proteger contra os cânceres de pênis, garganta e ânus, doenças que estão diretamente relacionadas ao HPV. A definição da faixa etária para a vacinação visa proteger meninos e meninas antes do início da vida sexual e, portanto, antes do contato com o vírus.

Nas meninas, o principal foco da vacinação é proteger contra o câncer de colo do útero, vulva, vaginal e anal; lesões pré-cancerosas; verrugas genitais e infecções causadas pelo vírus. O HPV é transmitido pelo contato direto com pele ou mucosas infectadas por meio de relação sexual. Também pode ser transmitido da mãe para filho no momento do parto.

www.obidos.net.br

Foto de Odirlei Santos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.