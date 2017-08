Audiência Pública discutirá aplicação dos recursos do FUNDEB em Óbidos

A Câmara Municipal de Óbidos realizará no dia 25 de agosto de 2017, no Auditório da Casa da Cultura, em Óbidos, uma Audiência Pública que tem como objetivo discutir a aplicação do recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB no Município de Óbidos.

A referida Audiência Pública será aberta a toda sociedade e será presidida pela Câmara Municipal de Óbidos, sendo que várias entidades foram convidadas, como: As secretarias municipais, Diocese de Óbidos, Conselho Municipal do FUNDEB, Conselho Municipal de Educação, Sindicato dos Servidores Públicos de Óbidos, além das lideranças da sociedade civil organizada.

SERVIÇO

Audiência Pública sobre o FUNDEBE

Local: Auditório da Casa da Cultura – Óbidos - Pará;

Data: 25 de agosto de 2017

Inicio: 8h

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.