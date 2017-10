O II Sarau Cultural foi realizado em Óbidos

O II Sarau Cultural aconteceu neste domingo, dia 15, na Praça Frei Rogério - Praça do Ó – em Óbidos, onde a programação contou com a apresentação do grupo de carimbó Forte Pauxis e os cantores Brendel Rodrigues, Nato Aguiar e Eduardo Dias, entre outras atrações.

Conversamos com Ângela Fraia coordenadora do Circuito Cultural Trombetas que falou sobre o evento: “Já tiveram dois Saraus aqui em Óbidos e a ideia é participarmos um pouco da cultura da cidade, fomentando e criando oportunidade para que os talentos se apresentem, além do intercâmbio cultural, trazendo lazer cultural para a população”, comentou.

Eduardo Dias, uma das atrações do Sarau, comentou sobre o evento: “É sempre bom estar em Óbidos e pra mim sempre é uma honra. Eu agradeço a turma da cultura pelo convite e é a 2ª vez que estou cantando no circuito . Me sinto muito honrado pois estou com CD novo de carimbó, que foi lançado recentemente em Belém e estou dando continuidade a este trabalho”.

O Secretário de Cultura, Luiz Carlos, falou sobre as parcerias para a realização do II Sarau: “Estamos realizando o II Sarau Cultural em Parceria com a Mineração Rio do Norte por meio do Circuito Cultural Trombetas que recebe o incentivo da Lei Ruanet do Ministério da Cultura, onde os jovens artistas obidenses estão tendo a oportunidade de se apresentar, como Brendel Rodrigues. Se apresentaram também Nato Aguiar, Eduardo Dias, tudo em comemoração ao aniversário de Óbidos”.

Para Chico Alfaia o evento é um movimento muito positivo: “A apresentação desses artistas é pra encher os olhos, encher a alma e pra gente se sentir cada vez mais obidense. É a valorização da cultura local e também da cultura regional”, comentou Alfaia.

