Seis municípios receberão atendimento itinerante do Detran, incluindo Óbidos

Os municípios de Juruti, Portel, Cametá, Gurupá, Óbidos e Vigia vão receber no sábado (25) e domingo (26), o atendimento itinerante disponibilizado pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran). A ação é dividida em três fases. Em Portel e Juruti haverá somente a primeira etapa do processo. Já Vigia receberá a segunda, e os demais municípios contarão com a segunda e terceira fases.

A fase inicial conta com serviços de emissão do boleto de primeira habilitação, renovação da CNH e mudança de categoria, além dos exames médico e psicotécnico, captura de imagem e biometria. A segunda é composta pela emissão de boletos para o exame teórico e a aplicação da prova de legislação. Na última, o candidato passa pelo exame prático ou exame veicular.

A equipe volante do Detran estará um dia antes da ação itinerante nas Ciretrans dos municípios onde a biometria ainda não está disponível, a fim de cumprir o que determina a resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Os candidatos à primeira habilitação no interior do Estado precisam ficar atentos às novas normas estabelecidas para a aquisição da Carteira Nacional de Habilitação provisória.

É preciso marcar o atendimento na Ciretran local ou pelo site do Detran. O candidato também precisa comparecer na data marcada para o exame já com o boleto pago. A coordenadora do Núcleo de Ciretrans do Detran, Giselle Sanjad Maués, assegurou que o cronograma de atendimentos itinerantes será mantido até o final do ano.

Locais de atendimento:

Óbidos – Escola Municipal Inglês de Souza S/N – Rua Antonio Brito de Souza.

Juriti – Escola Municipal Profª. Maria Lúcia – Trav. Benjamim Amadeu de Souza – Bairro: São Marcos

Portel – Escola Municipal Paulo Afonso de Azevedo Mesquita – Av. Duque de Caxias S/N – Centro

Cametá – Centro Intregado de Educação do Baixo Tocantins – Av. Inácio Moura , 1.500 - Aldeia

Gurupá – Escola Raimundo Ribeiro Dias – Trav. Ducicleia Torres.

Vigia – Rua Jovino Cardoso, S/N

Fonte: Agência Pará

