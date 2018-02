SEMMA e PM apreendem tartarugas em embarcação no porto de Óbidos

Agentes da Secretaria do Meio Ambiente e a Polícia Militar de Óbidos, em operação realizada no porto de Óbidos nesta sexta-feira, dia 23, por conta de denúncia anônima, apreenderam tartarugas no porão de uma embarcação que faz linha para Manaus. Um homem foi preso, será indiciado e responderá por crimes ambientais, previsto em Lei Federal.

Segundo informações foram apreendidas 10 tartarugas e um tracajá, que estavam armazenados no porão da embarcação, os quais iriam ser vendidos na cidade de Manaus. Os quelônios foram recolhidos pela Secretaria de Meio Ambiente e serão soltos em seu habitat natural.

