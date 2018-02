Arma de fogo é apreendida em embarcação no porto de Óbidos

Polícia Militar de Óbidos, no oeste do Pará, apreendeu uma arma de fogo nesta sexta-feira (23), por volta das 11h, no porto da cidade. Durante revista a uma embarcação os militares encontraram uma maleta preta que seria de um homem que estava viajando para a capital amazonense. O proprietário da maleta não foi localizado, mas dentro da bolsa havia um boleto com um nome e CPF que serão investigados.

O revólver do tipo garruncha niquilado com dois canos e dois gatilhos, calibre 32 e cabo de madeira foi apreendido pela polícia.

Segundo o delegado de Polícia Civil, Thiago Mendes, houve a apreensão, e a arma foi apresentada na delegacia na tarde desta sexta-feira.

FONTE: G1/Santarém

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.