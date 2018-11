Papa Francisco recebe Bispo de Óbidos, Dom Bernardo, em Roma

Na manhã desta segunda-feira (05), o Santo padre Papa Francisco, recebeu em audiência em Roma o bispo da Diocese de Óbidos – PA, Dom Bernardo Johannes Bahlmann, OFM, acompanhado por Frei Francisco Belotti, e Frei Alfonso Lamberti Obici – Franciscanos na Providência de Deus.

A reunião teve como principal assunto, a possível vinda do Sumo Pontífice à Amazônia, em uma próxima visita ao Brasil.

Na oportunidade, foi entregue ao Papa, um protótipo do Navio Hospital, que tem o nome de Papa Francisco, pelo fato de o próprio Papa ter pedido a Frei Francisco Belotti, durante sua vinda ao Brasil em 2013, para que a Associação Lar São Francisco, pudesse atuar também na Amazônia. A especialidade da Associação é missão na gestão de hospitais. Hoje a Associação é gestora dos hospitais de Óbidos, Juruti e do Navio Hospital que será inaugurado no próximo ano.

Outro assunto que foi tratado na reunião, diz respeito à Missão Tiriyó (aldeia indígena), a qual foi assumida pelos Franciscanos na Providência de Deus. Frei Alfonso Lamberti Obici – que estava presente, é médico e irá, ainda esse ano, se juntar a outros dois franciscanos que já estão na missão.

Dom Bernardo Johannes, na condição de bispo presidente do regional norte 2, entregou à Francisco uma réplica da Cruz do ano missionário, que está sendo confeccionada em Óbidos, e reiterou seu convite ao Papa para visitar a Amazônia e, quem sabe, conhecer de perto o Navio Hospital, que surgiu por uma inspiração dada por ele mesmo.

Dom Bernardo segue agenda na Europa, tendo entre outros assuntos, palestras sobre a Igreja na Amazônia e apresentação do projeto Navio Hospital Papa Francisco.

Por Francisco Garcia

Setor Diocesano de Comunicação Midíatica - SEDCOM

