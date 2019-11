VIII FECIMA encerra com palestra, oficina e excursão pelo Rio Amazonas

A oitava edição do Festival de Cultura, Identidade e Memória Amazônida de Óbidos – Fecima aconteceu em Óbidos, o qual iniciou no dia 30 de outubro e encerrou nesta sexta-feira, dia 1º de novembro, com palestras, oficina e excursão pelo Rio Amazonas.

A Excursão pelo Estreito do Rio Amazonas, denominado “Fivela do Amazonas”, aconteceu pela manhã no Barco Geretepaua, percorreu o Rio Amazonas, atravessando para a Comunidade Trindade, na costa Fronteira de Óbidos, passando pelo Lago do Geretepaua, quando puderam anotar a largura do Rio nesse no local, cerca de 1800m, com a profundidade registrada no sonar, de 90m.

A oficina “Travessias Culturais no Estreito do Rio Amazonas no Porto de Óbidos”, foi ministrada por Jorge Ary Ferreira, no Barco Geretepaua, que segundo o Prof. Itamar, coordenador e idealizado do FECIMA, falou sobre ocorrências memoriais no Estreito, de brincadeiras de criança no sopé do rio até problemas ambientais da barreira próximo ao Clipper de Sant´Ana. Houve também a palestra do Professor João Neto.

O evento foi promovido pelo Programa de Pesquisa e Extensão Cultura, Identidade e Memória na Amazônia, vinculado ao Centro de Formação Interdisciplinar (CFI) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), alunos de graduação mestrado da UFOPA, com apoio dos Professores da UFOPA – Óbidos, juntamente com a Secretaria de Cultura de Óbidos.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade e Prof. Itamar

VEJA AS FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/3007-viii-fecima-encerra-com-palestra-oficina-e-excursao-pelo-rio-amazonas#sigProId91c535c242 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.