Oriximiná celebra o Círio de Santo Antônio

"Com Santo Antônio, vivendo a fé que não se quebra com as adversidades. Não temas, porque estou contigo".

É agosto, domingo, domingo primeiro, estouro de fogos, repicar de sinos, acorda Oriximiná, pro teu padroeiro celebrar. Uma festa religiosa marcante, histórica e emocionante, essas são as palavras que resumem o Círio de Santo Antônio 2021, que pelo segundo ano consecutivo aconteceu em forma de carreata, tendo seu último Círio Fluvial em 2019.



Fotos

_

do

_

Círio

_

de Santo Antônio

Na noite deste domingo, dia 1º de agosto, centenas de fiéis acompanharam o Padroeiro de Oriximiná, pelas ruas que ligam a Comunidade de São Francisco até a Matriz de Santo Antônio, no centro da cidade. Na chegada da Imagem os fiéis puderam participar da Santa Missa que foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes.

Hoje em dia Santo Antônio é um dos santos mais conhecidos e não cessa de interceder a Deus por nós.

Santo Antônio, Rogai Por Nós,

Intercedei a Deus por nós!

Informações e fotos Diocese de Óbidos

